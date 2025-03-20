Akit TV kimin? Akit TV'nin sahibi kimdir?

Akit TV kimin sorusu, izleyiciler tarafından merak ediliyor. Kanalın merkezi İstanbul'da bulunuyor. Akit TV, Türkiye'nin dört bir yanından güncel gelişmeleri ekranlara taşıyor. Vatandaşlar, 'Akit TV sahibi kim? Akit TV hangi gruba ait? Akit TV'nin yöneticileri kimlerdir?' sorularının cevabını araştırıyor.

AKİT TV KİMİN?

Akit TV, Akit Medya Grubu'na bağlı bir televizyon kanalıdır. Kanalın yönetim yapısında önemli isimler yer almaktadır. Yönetim Kurulu Başkanı olarak Nuri Karahasanoğlu görev yapmaktadır. Ayrıca, tüzel kişilik adına yönetici pozisyonunda Hüseyin Karahasanoğlu bulunmaktadır. Genel Koordinatörlük görevini ise Serdar Uslu üstlenmektedir.

Nuri Karahasanoğlu

AKİT TV'NİN SAHİBİ KİMDİR?

Akit Medya Grubu'nun temelleri, 1988 yılında Mustafa Karahasanoğlu tarafından atılmıştır. Grup, medya sektöründe uzun yıllardır faaliyet göstermekte olup, Akit TV de bu grubun bir parçası olarak yayın hayatına devam etmektedir.