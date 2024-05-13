Akika kurbanı nedir? Akika kurbanı etini kimler yer?
Kurban, İslam dininde önemli bir ibadet ve bir tür sadakadır. Müslümanlar, Kurban Bayramı'nda Allah'a yakınlıklarını göstermek ve yardıma muhtaç insanlara destek olmak amacıyla kurban keserler. Kurban, Hz.İbrahim'in Allah'ın emriyle oğlu Hz.İsmail'i kurban etmek istemesiyle başlayan bir geleneğe dayanır. Peki akika kurbanı nedir? Akika kurbanı etini kimler yer?
Kurban kesimi, inananlar için bir tür manevi bağ kurmak ve Allah'ın takdirini kazanmaktır. Aynı zamanda, kurbanın eti fakirlere dağıtılarak yardıma muhtaç insanlara destek olunur. Bu şekilde, kurban kesimi hem dini bir görevi yerine getirme hem de toplumsal dayanışmayı güçlendirme amacını taşır. Bununla ilgili olarak, akika kurbanı nedir ve akika kurbanı kesmezse ne olur sıkça merak edilen hususlardır.
AKİKA KURBANI NEDİR?
Yeni doğan çocuk için şükür amacıyla kesilen kurbana, akîka adı verilir. Akîka kurbanı kesmek sünnettir. İbn Abbas'tan (r.a.) rivâyet edildiğine göre Resûlullah (s.a.s.) Hz. Hasan ve Hz.Hüseyin için akîka kurbanı kesmiştir. Bu açıdan akîka kurbanı, çocuğun doğduğu günden buluğ çağına kadar kesilebilirse de doğumunun yedinci günü kesilmesi daha faziletlidir. Aynı günde çocuğa isim verilmesi ve saçı ağırlığında altın veya değeri miktarınca sadaka verilmesi müstehaptır.
Akîka kurbanı, çocuğun dünyaya sağlıkla gelmesi ve ailenin şükranını ifade etmesi açısından önemlidir. Aynı zamanda, çocuğun hayatının başlangıcında Allah'a bir nevi sadaka verme geleneğini yansıtır. Bu, İslam toplumlarında önemli bir gelenektir ve aileler tarafından büyük bir dikkatle yerine getirilir.
AKİKA KURBANI ŞARTLARI NELERDİR?
Diyanet İşleri Başkanlığı, akîka kurbanı kesmenin şartlarını şu şekilde belirtmektedir:
- Akîka kurbanı, çocuğun doğumundan itibaren yedi gün içinde veya en geç yedi yaşına kadar kesilir.
- İki koç veya iki dişi keçi kesilir. Bir erkek çocuk için iki koç, bir kız çocuk için ise bir koç tercih edilir.
- Kesilecek hayvanın sağlıklı olması gerekir. Herhangi bir kusur veya hastalık bulunmamalıdır.
- Akika kurbanı, çocuğun doğumundan itibaren yedi gün içinde veya en geç yedi yaşına kadar kesilir.
- Kurbanın etinin üçe ayrılması geleneksel bir uygulamadır. Bir kısmı fakirlere dağıtılır, bir kısmı akrabalara ve komşulara verilir, bir kısmı da aile tarafından tüketilir veya saklanır.
- Bu şartlar İslam dinine ve geleneklerine uygun olarak akika kurbanının kesilmesini sağlar.