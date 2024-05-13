Akika kurbanı nedir? Akika kurbanı etini kimler yer?

Kurban kesimi, inananlar için bir tür manevi bağ kurmak ve Allah'ın takdirini kazanmaktır. Aynı zamanda, kurbanın eti fakirlere dağıtılarak yardıma muhtaç insanlara destek olunur. Bu şekilde, kurban kesimi hem dini bir görevi yerine getirme hem de toplumsal dayanışmayı güçlendirme amacını taşır. Bununla ilgili olarak, akika kurbanı nedir ve akika kurbanı kesmezse ne olur sıkça merak edilen hususlardır.

AKİKA KURBANI NEDİR?

Yeni doğan çocuk için şükür amacıyla kesilen kurbana, akîka adı verilir. Akîka kurbanı kesmek sünnettir. İbn Abbas'tan (r.a.) rivâyet edildiğine göre Resûlullah (s.a.s.) Hz. Hasan ve Hz.Hüseyin için akîka kurbanı kesmiştir. Bu açıdan akîka kurbanı, çocuğun doğduğu günden buluğ çağına kadar kesilebilirse de doğumunun yedinci günü kesilmesi daha faziletlidir. Aynı günde çocuğa isim verilmesi ve saçı ağırlığında altın veya değeri miktarınca sadaka verilmesi müstehaptır.

Akîka kurbanı, çocuğun dünyaya sağlıkla gelmesi ve ailenin şükranını ifade etmesi açısından önemlidir. Aynı zamanda, çocuğun hayatının başlangıcında Allah'a bir nevi sadaka verme geleneğini yansıtır. Bu, İslam toplumlarında önemli bir gelenektir ve aileler tarafından büyük bir dikkatle yerine getirilir.

AKİKA KURBANI ŞARTLARI NELERDİR?

Diyanet İşleri Başkanlığı, akîka kurbanı kesmenin şartlarını şu şekilde belirtmektedir: