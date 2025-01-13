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Akdeniz Belediyesi hangi parti? Mersin Akdeniz Belediyesi'ne kayyum atandı mı?

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Mersin'in Akdeniz ilçe belediyesine kayyum atandı mı ve Akdeniz Belediyesi hangi parti olduğu merak ediliyor. Akdeniz Belediye Başkanı kimdir ve neden kayyum atandığı gündeme geliyor. Peki, Akdeniz Belediyesi hangi parti? Mersin Akdeniz Belediyesi'ne kayyum atandı mı?

Mersin Akdeniz Belediyesi'ne kayyum atandı mı? Mersin Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, 10 Ocak'ta gözaltına alınan Akdeniz Belediye Başkanı Sarıyıldız, Belediye Başkan Yardımcısı Nuriye Arslan ve DEM Parti'li meclis üyeleri Özgür Çağlar, Neslihan Oruç, Yakup Danış ve Hikmet Bakırhan'ın emniyetteki işlemleri tamamlandı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler adliyeye sevk edildi. Akdeniz Belediye Başkanı kim? Detaylar haberimizdedir...

AKDENİZ BELEDİYESİ HANGİ PARTİ?

Mersin'in Akdeniz ilçesi, DEM Parti'li Belediye Eş Başkanları Hoşyar Sarıyıldız ve Nuriye Arslan'ın tutuklanmasının ardından İçişleri Bakanlığı tarafından kayyum atandı. Akdeniz Kaymakamı Zeyit Şener, belediye başkanlığı görevini vekaleten yürütecek.

Akdeniz Belediyesi hangi parti? Mersin Akdeniz Belediyesi'ne kayyum atandı mı?

AKDENİZ BELEDİYESİ'NE KAYYUM ATANDI MI?

Başsavcılığın "terör örgütü propagandası yapma", "silahlı terör örgütüne üye olma", "Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanunu'na aykırılık" ve "2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet" suçlarını işleyenlere yönelik başlattığı soruşturmada, Akdeniz Belediye Başkanı Hoşyar Sarıyıldız ile 5 belediye meclis üyesi gözaltına alınmıştı.

Akdeniz Belediyesi hangi parti? Mersin Akdeniz Belediyesi'ne kayyum atandı mı?
Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem
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