Akasya Durağı'nın Zeyno'su tesettüre mi girdi? Sitare Akbaş kimdir, kaç yaşında?

Sitare Akbaş kimdir? Akasya Durağı dizisinde canlandırdığı 'Zeyno' karakteriyle tanınan Sitare Akbaş, tesettürlü paylaşımlarıyla sosyal medyada dikkat çekti. Akasya Durağı'nın Zeyno'su tesettüre mi girdi? Detaylar haberimizdedir…

AKASYA DURAĞI'NIN ZEYNO'SU TESETTÜRE Mİ GİRDİ?

Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü isim her haliyle büyük beğeni topluyor. Akasya Durağı'ndan sonra Sen Çal Kapımı, Ramo ve Kırmızı Oda gibi yapımlarda rol alan Akbaş şimdilerde ise Özgü Namal ve Özcan Deniz'in başrolünde yer aldığı Kızıl Goncalar dizisiyle izleyicisinin karşısına çıkıyor.

Dizide Naim'in kız kardeşi, Meryem'in görümcesi, Zeynep'in halası Birgül karakterine hayat veren Sitare Akbaş son pozlarıyla sosyal medyayı salladı.

Dizi setinden karelerini peş peşe yayınlayan ünlü isim tesettürlü halini de eklemeyi ihmal etmedi. Sitare Akbaş'ın bu pozları kısa sürede sosyal medyada beğeni topladı.

SİTARE AKBAŞ KİMDİR?

Makbule Sitare Akbaş, 6 Ekim 1988 yılında İstanbul'da doğdu. Türk oyuncu. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü mezunudur. Kariyerine ilk adımını 2005 yılında Samanyolu TV'de yayımlanmaya başlayan Beşinci Boyut dizisinde canlandırdığı "Ayşe" karakteri ile atmıştır. Asıl tanınmaya başlamasını 2008 yılında Kanal D'de yayımlanmaya başlayan Akasya Durağı dizisindeki "Zeyno" karakteri ile başlamıştır. İlk sinema adımını ise 2009 yılında İncir Çekirdeği filmindeki "Delal" karakteri ile atmıştır. Akbaş, birkaç projeye adını yazdırdıktan 2020 yılında FOX'da yayımlanmaya başlayan Sen Çal Kapımı dizisinde canlandırdığı "Figen Yıldırım (Fifi)" karakteri ile TV ekranlarına dönmüştür. 2021 yılında Show TV'de yayımlanan Ramo dizisinin kadrosuna dahil olup "Dilber" karakterini canlandırmıştır.

Filmografisi

2009 İncir Çekirdeği Delal

2012 Ferahfeza Eda

2014 Bensiz İlayda

Hayat Tarzı Dilara

2015 Ada Ada

2020 Ben Bir Denizim Nisan

2021 Tünel

2023 Zübeyde: Analar ve Oğullar Makbule Hanım

Televizyon

2005 Beşinci Boyut

2007 Vazgeç Gönlüm

Hakkını Helal Et

2008-2011 Akasya Durağı

2011 Fatmagül'ün Suçu Ne?

2012 Dila Hanım

2014 Urfalıyam Ezelden

Emanet

2015 Analar ve Anneler

2016 İstanbul Sokakları

2020-2021 Sen Çal Kapımı

2021 Ramo Dilber

2021-2022 Kırmızı Oda

Yakında Kızıl Goncalar