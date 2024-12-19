Akasya Durağı'nın Zeyno'su tesettüre mi girdi? Sitare Akbaş kimdir, kaç yaşında?
Akasya Durağı dizisinin Zeyno'su olarak tanınan Sitare Akbaş, sosyal medyada tesettürlü bir fotoğrafını paylaşmasının ardından, "Sitare Akbaş tesettüre mi girdi?" sorusu merak konusu oldu. Peki, Sitare Akbaş kimdir, kaç yaşında?
Sitare Akbaş kimdir? Akasya Durağı dizisinde canlandırdığı 'Zeyno' karakteriyle tanınan Sitare Akbaş, tesettürlü paylaşımlarıyla sosyal medyada dikkat çekti. Akasya Durağı'nın Zeyno'su tesettüre mi girdi? Detaylar haberimizdedir…
AKASYA DURAĞI'NIN ZEYNO'SU TESETTÜRE Mİ GİRDİ?
Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü isim her haliyle büyük beğeni topluyor. Akasya Durağı'ndan sonra Sen Çal Kapımı, Ramo ve Kırmızı Oda gibi yapımlarda rol alan Akbaş şimdilerde ise Özgü Namal ve Özcan Deniz'in başrolünde yer aldığı Kızıl Goncalar dizisiyle izleyicisinin karşısına çıkıyor.
Dizide Naim'in kız kardeşi, Meryem'in görümcesi, Zeynep'in halası Birgül karakterine hayat veren Sitare Akbaş son pozlarıyla sosyal medyayı salladı.
Dizi setinden karelerini peş peşe yayınlayan ünlü isim tesettürlü halini de eklemeyi ihmal etmedi. Sitare Akbaş'ın bu pozları kısa sürede sosyal medyada beğeni topladı.
SİTARE AKBAŞ KİMDİR?
Makbule Sitare Akbaş, 6 Ekim 1988 yılında İstanbul'da doğdu. Türk oyuncu. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü mezunudur. Kariyerine ilk adımını 2005 yılında Samanyolu TV'de yayımlanmaya başlayan Beşinci Boyut dizisinde canlandırdığı "Ayşe" karakteri ile atmıştır. Asıl tanınmaya başlamasını 2008 yılında Kanal D'de yayımlanmaya başlayan Akasya Durağı dizisindeki "Zeyno" karakteri ile başlamıştır. İlk sinema adımını ise 2009 yılında İncir Çekirdeği filmindeki "Delal" karakteri ile atmıştır. Akbaş, birkaç projeye adını yazdırdıktan 2020 yılında FOX'da yayımlanmaya başlayan Sen Çal Kapımı dizisinde canlandırdığı "Figen Yıldırım (Fifi)" karakteri ile TV ekranlarına dönmüştür. 2021 yılında Show TV'de yayımlanan Ramo dizisinin kadrosuna dahil olup "Dilber" karakterini canlandırmıştır.
Filmografisi
2009 İncir Çekirdeği Delal
2012 Ferahfeza Eda
2014 Bensiz İlayda
Hayat Tarzı Dilara
2015 Ada Ada
2020 Ben Bir Denizim Nisan
2021 Tünel
2023 Zübeyde: Analar ve Oğullar Makbule Hanım
Televizyon
2005 Beşinci Boyut
2007 Vazgeç Gönlüm
Hakkını Helal Et
2008-2011 Akasya Durağı
2011 Fatmagül'ün Suçu Ne?
2012 Dila Hanım
2014 Urfalıyam Ezelden
Emanet
2015 Analar ve Anneler
2016 İstanbul Sokakları
2020-2021 Sen Çal Kapımı
2021 Ramo Dilber
2021-2022 Kırmızı Oda
Yakında Kızıl Goncalar