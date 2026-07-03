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Ganalı şamandan bir iddialı kehanet daha: Onların ayaklarını bağladım

Ganalı şamandan bir iddialı kehanet daha: Onların ayaklarını bağladım
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Ganalı şaman Nana Bonsam, FIFA 2026 Dünya Kupası'na damga vurmaya devam ediyor. Daha önce İngiliz futbolcu Harry Kane ile ilgili yaptığı açıklamalarla turnuvaya damga vuran Bonsam, ülkesinin Kolombiya ile oynayacağı maç öncesi açıklama yaptı. Kolombiyalı futbolcuların ayaklarını bağladığını ifade eden Nana Bonsam, turu ülkesinin en az 3 gol atarak geçeceğini iddia etti.

FIFA 2026 Dünya Kupası tüm hızıyla devam ederken, saha içindeki futbol kadar saha dışındaki kehanetler ve mistik açıklamalar da turnuvaya damga vuruyor. Turnuvanın başından bu yana İngiliz yıldız Harry Kane hakkında yaptığı çarpıcı açıklamalarla dünya basınının gündeminden düşmeyen Ganalı şaman Nana Bonsam, bu kez ülkesinin Kolombiya ile oynayacağı kritik karşılaşma öncesi ortalığı karıştıracak iddialarda bulundu.

''KOLOMBİYALI FUTBOLCULARIN AYAKLARINI BAĞLADIM''

Gana’nın Kolombiya ile karşı karşıya geleceği dev maç öncesi ülkesinde bir medya kuruluşuna konuşan ünlü şaman, Kolombiya milli takımı üzerinde özel bir ritüel gerçekleştirdiğini öne sürdü. Bonsam, Güney Amerika temsilcisinin yıldızlarının sahada istediği oyunu sergileyemeyeceğini iddia ederek, "Kolombiyalı futbolcuların ayaklarını bağladım. Sahaya çıktıklarında neye uğradıklarını şaşıracaklar, adeta adım atamayacaklar. Gana halkı rahat olsun." dedi. 

''EN AZ 3 GOL ATARAK TURU GEÇECEĞİZ''

Gana'nın turnuvadaki yoluna doludizgin devam edeceğinden emin olduğunu belirten Bonsam, maçın skoru ve gidişatı hakkında da net bir tahminde bulunarak, "Bu maçtan kimsenin şüphesi olmasın. Kolombiya engelini en az 3 gol atarak, rahat bir şekilde geçeceğiz ve adımızı bir üst tura yazdıracağız" sözlerini sarf etti. 

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
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