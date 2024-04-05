AK Partili Özlem Zengin görevden alındı mı? Özlem Zengin ne yaptı? Özlem Zengin kimdir?

31 Mart'ta yapılan yerel seçimler sonrası Ak Parti, tarihinde ilk kez ikinci parti konumuna düştü. Sosyal medyada, yerel seçimdeki başarısızlık sonrası AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin'e tepkiler yoğunlaştı. AK Partili Özlem Zengin görevden alındı mı? Özlem Zengin ne yaptı? Özlem Zengin kimdir? İşte merak edilenler...

ÖZLEM ZENGİN GÖREVDEN ALINDI MI, NE OLDU?

Heyecanla beklenen 31 Mart yerel seçimleri sonrası Özlem Zengin'in görevden alındığı öne sürülürken AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, söz konusu iddiaları yalanlayarak açıklama yaptı. Yerel seçim sonrası AK Parti'nin kendi çizgisini koruyamadığı ve temel ilkelerine sadık kalmadığı ifadeleri etrafında toplanan eleştirilerin hedefine AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin oturmuştu.

Sosyal medyada Özlem Zengin'in görevden alınması için bazı kişiler tarafından paylaşımlar yapılmış ve önceki gün AK Parti MYK'da Zengin'in görevden alındığı iddia edilmişti.

ABDULLAH GÜLER NE DEDİ?

AK Parti Sivas Milletvekili ve TBMM AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler söz konusu iddialarla ilgili açıklama yaparak Zengin'in çalışmalarına devam ettiğini ifade etti.

"ÖZLEM ZENGİN GÖREVİNİN BAŞINDA"

AK Partili Güler sosyal medya platformu X'teki hesabından yaptığı paylaşımda, "AK Parti Grup Başkan Vekilimiz Özlem Zengin'in görevinin başında mecliste ki çalışmalarına devam ettiğini kamuoyuna iletmek isterim. Uzun yıllar İstanbul teşkilatlarında birlikte çalışmaktan büyük memnuniyet ve onur duyduğum Özlem Zengin başkanımızın davamıza olan inancının ve samimi çalışmalarının yakından şahidiyiz. Önümüzdeki dönemde de birlikte çalışmaya ve milletimize hizmet etmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

ÖZLEM ZENGİN KİMDİR, NERELİ?

Özlem Zengin, 1969 yılında doğmuş ve İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olmuştur. Eğitiminin ardından bir süre Amerika'da yaşayan Zengin, Türkiye'ye dönüşünde öğretmenlik yapmış ve ardından serbest avukatlık kariyerine başlamıştır. AK Parti'ye katılan Zengin, partinin İstanbul İl Yönetim Kurulu Üyeliği'nde görev almış ve daha sonra milletvekili seçilmiştir. Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığı ve AK Parti Genel Başkan Yardımcılığı gibi önemli görevlerde bulunmuş, son olarak AK Parti Grup Başkan Vekilliği görevini üstlenmiştir.