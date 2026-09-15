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AK Parti'de üst düzey görevlendirme! Zehranur Aydemir yeni görevini duyurdu

AK Parti'de üst düzey görevlendirme! Zehranur Aydemir yeni görevini duyurdu
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AK Parti'de üst düzey bir görevlendirme yapıldı. Ankara Milletvekili Zehranur Aydemir, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla AK Parti Genel Sekreter Yardımcılığı görevine atandı. Aydemir, yeni görevini duyururken Erdoğan'a teşekkür etti.

  • AK Parti Ankara Milletvekili Zehranur Aydemir, AK Parti Genel Sekreter Yardımcılığı görevine getirildi.
  • Görevlendirme, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleri ve AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan'ın takdirleriyle gerçekleşti.

Ak Parti'de yeni bir görevlendirme yapıldı. Ankara Milletvekili Zehranur Aydemir, AK Parti Genel Sekreter Yardımcılığı görevine getirildi. Aydemir, görevlendirmenin ardından açıklama yaptı.

ZEHRANUR AYDEMİR GENEL SEKRETER YARDIMCISI OLDU

AK Parti Ankara Milletvekili Zehranur Aydemir'e parti yönetiminde yeni bir görev verildi. Aydemir, Genel Sekreter Yardımcılığı görevine atandı. Aydemir, görevlendirmenin Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleri ve AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan'ın takdirleriyle gerçekleştiğini belirtti.

ERDOĞAN VE İNAN'A TEŞEKKÜR ETTİ

Yeni görevini duyuran Aydemir, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Genel Sekreter Eyyüp Kadir İnan'a teşekkür ederek şu ifadeleri kullandı: "Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleri, Genel Sekreterimiz Sayın Eyyüp Kadir İnan’ın takdirleriyle tevdi edilen Genel Sekreter Yardımcılığı görevi için kendilerine şükranlarımı arz ediyorum. Bu vazifenin mesuliyetini hakkıyla yerine getirmek; partimize, teşkilatımıza ve milletimize layıkıyla hizmet etmek için azim ve gayretle çalışmaya devam edeceğim. Rabb’im mahcup etmesin."

Kaynak: Haberler.com
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