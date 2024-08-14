Ak Parti'ye kimler katıldı? Ak Parti'ye geçen milletvekilleri ve belediye başkanları kim? İşte Ak Parti'ye katılanlar listesi!

Ak Parti'ye kimler katıldı? Ak Parti'ye geçen milletvekilleri ve belediye başkanları kim? Ak Parti'ye katılanlar listesi gündemde araştırılan konulardan biri. Ak Parti'ye kimlerin katıldığı merak konusu oldu. İşte AK Parti'ye katılanlar listesi!

AK PARTİ'YE KİMLER KATILDI?

AK Parti'ye yeni katılan isimlere rozetlerini takan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Millete hizmet derdinde olan herkese kapımız açıktır. Partimize katılan arkadaşlarımıza hoş geldin diyor, millete hizmet yolunda başarılar diliyorum" dedi. İsimler arasında İYİ Parti'den istifa eden 2 İstanbul milletvekili var.

AK PARTİ'YE KATILAN BELEDİYE BAŞKANLARI;

BAĞIMSIZ İSİMLER

Mahmut Dal (Adana/Saimbeyli)

Ali Açmaz (Elazığ/Arıcak/Bükardı)

Ali Öztoklu (Konya/Doğanhisar)

Mehmet Begit (Şanlıurfa/Birecik)

Zafer Arpacı (Uşak/Banaz)

YENİDEN REFAH PARTİSİ

Cömert Özen (Adana/Feke)

Emrullah Akpunar (Erzurum/Aziziye)

Fehim Kaya (Muş/Bulanık/Yoncalı)

Ömer Faruk Yenilmez (Muş/Merkez/Yeşilova)

Mesut Karayiğit (Ordu/Çaybaşı)

Refahattin Şencan (Samsun/Ayvacık)

Nevzat Karasu (Erzurum/Karaköy)

İYİ PARTİ

Hayrettin Özdemir (Erzurum/Horosan)

AK PARTİ'YE KATILAN MİLLETVEKİLLERİ;

14 Mayıs seçimlerinden sonra parlamentoya 44 milletvekiliyle giren İyi Parti'den istifa eden ve bağımsız olarak çalışmalarını sürdüren İstanbul Milletvekilleri Seyithan İzsiz ve Ahmet Ersagun Yücel, AK Parti'ye katıldı.