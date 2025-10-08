AK Parti'ye geçen belediye başkanları kim, hangi partiden? Rozetleri takıldı!

Türkiye siyasetinde 2024 yerel seçimlerinin ardından yaşanan hareketlilik, partiler arası dengeleri önemli ölçüde etkiledi. Ak Parti, ülke genelinde kazandığı belediyelerle sadece kendi vizyonunu güçlendirmekle kalmadı, farklı partilere mensup belediye başkanlarını da bünyesine katmayı başardı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın AK Parti Genel Merkezi'nde düzenlediği törende 7 belediye başkanına rozetlerinin takılması, partinin siyasi stratejisindeki kritik bir hamle olarak değerlendiriliyor. Peki, AK Parti'ye geçen belediye başkanları kimler ve hangi partilerden katıldılar? Detaylar haberimizde...

AK PARTİ'YE GEÇEN BELEDİYE BAŞKANLARI KİM?

AK Parti'nin bünyesine katılan belediye başkanları, farklı siyasi geçmişleriyle dikkat çekiyor. 2025 yılında gerçekleşen rozet töreninde isimleri açıklanan başkanlar şunlardır:

Ardahan Göle Belediye Başkanı Gökhan Budak – CHP

Gümüşhane Şiran Belediye Başkanı Abdulbaki Kara – DP

Bingöl Merkez Ilıcalar Beldesi Belediye Başkanı Eşref Varol – YRP

Giresun Ören Beldesi Belediye Başkanı Soner Erkan – YRP

Bingöl Merkez Sancak Beldesi Belediye Başkanı Hayrettin Küçük – YRP

AK PARTİ'YE GEÇEN BELEDİYE BAŞKANLARI HANGİ PARTİDEN?

AK Parti'ye katılan belediye başkanlarının geçmiş siyasi kimlikleri, partinin stratejik genişlemesine dair önemli ipuçları veriyor. Rozet takılan isimlerin geldiği partiler şöyle:

CHP: Ardahan Göle Belediye Başkanı Gökhan Budak

Demokrat Parti (DP): Gümüşhane Şiran Belediye Başkanı Abdulbaki Kara

Yeniden Refah Partisi (YRP): Bingöl Merkez Ilıcalar Beldesi Belediye Başkanı Eşref Varol, Giresun Ören Beldesi Belediye Başkanı Soner Erkan, Bingöl Merkez Sancak Beldesi Belediye Başkanı Hayrettin Küçük

Bu tablo, AK Parti'nin sadece kendi seçmen tabanını değil, farklı siyasi kökenlerden gelen yerel liderleri de kazanma stratejisini ortaya koyuyor. Böylece parti, yerel yönetimlerde etkinliğini artırırken, geniş bir politik ağ oluşturuyor.