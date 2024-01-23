AK Parti Pursaklar adayı kim oldu? AK Parti Ankara Pursaklar Belediye Başkan adayı Ertuğrul Çetin kimdir?

Türkiye'nin kilitlendiği 31 Mart'ta gerçekleşecek yerel seçimler için Ak Parti'nin çalışmaları sürüyor. Ak Parti'nin yarın açıklayacağı Ankara'daki ilçe belediye başkan adaylarının isimleri kulislerden sızdı. AK Parti Pursaklar adayı kim oldu? AK Parti Ankara Pursaklar Belediye Başkan adayı belli oldu mu?

İŞTE AK PARTİ'NİN YARIN AÇIKLAYACAĞI ANKARA İLÇE ADAYLARI

31 Mart 2024 tarihinde gerçekleşecek yerel seçimler öncesi siyasi partilerin aday belirleme çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde İstanbul ilçe adaylarını tanıtan AK Parti, yarın ise Ankara adaylarını ATO Kongre Merkezi'nde düzenlenecek bir programla tanıtacak. Programa Cumhurbaşkanı Erdoğan da katılacak.

AK Parti'nin yarın tanıtacağı Ankara ilçe adaylarının isimlerine Haberler.com Genel Yayın Yönetmeni Av. Bedia Teymur ulaştı. Son anda bir değişiklik olmazsa bu isimler, yarın ATO Kongre Merkezi'nde düzenlenecek programla aday olarak ilan edilecekler.

• Akyurt - Hilal Ayık

• Altındağ - Veysel Tiryaki

• Beypazarı - Tuncer Kaplan

• Çankaya - Duhan Kalkan

• Çamlıdere - Adem Ceylan

• Mamak - Asım Balcı

• Kahramankazan - Serhat Oğuz

• Keçiören - Zafer Çoktan

• Sincan - Murat Ercan

• Evren - Hüsamettin Ünsal

• Güdül - Muzaffer Yalçın

• Kızılcahamam - Süleyman Acar

• Elmadağ - Eyüp Tekiner

• Pursaklar - Ertuğrul Çetin

ERTUĞRUL ÇETİN KİMDİR?

Ertuğrul Çetin, Ankara'nın Pursaklar ilçesinin Belediye Başkanı olarak görev yapmaktadır. İlk olarak 1975 yılında Ankara'nın Solfasol bölgesinde doğan Çetin, eğitim hayatına da Ankara'da başlamış ve bu şehirde yetişmiştir. Eğitim konusundaki başarısı ve donanımı ile dikkat çeken Ertuğrul Çetin, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi ile Anadolu Üniversitesi Kamu Yönetimi bölümlerinden mezun olmuştur.

Profesyonel kariyerine eğitim sektöründe başlayan Ertuğrul Çetin, 2000-2004 yılları arasında kendi dershanesini kurarak Kurucu Müdürlük görevini üstlenmiştir. Daha sonra, 2004 yılında Pursaklar Belediyesi bünyesinde Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü görevlerini üstlenmiş ve yerel yönetim alanında da deneyim kazanmıştır.

Siyasi kariyerine de başarılı bir şekilde adım atan Ertuğrul Çetin, 2009-2014 yılları arasında Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) üyesi olarak Ankara İl Genel Meclisi'nde görev almıştır. İl Genel Meclisi Divan Üyeliği ve AK Parti Grup Başkan Yardımcılığı gibi önemli görevleri üstlenmiş, aynı dönemde Çevre Sağlık Komisyonu Başkanlığı, İmar ve Bayındırlık Komisyonu Başkanlığı ve Eğitim Komisyonu Başkan Yardımcılığı gibi görevlerde bulunmuştur.

2014 Yerel Seçimlerinde AK Parti'nin Pursaklar Seçim Koordinasyon Merkezi Başkanlığı görevini üstlenen Ertuğrul Çetin, Ankara Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi ve Pursaklar Belediye Meclis Üyesi olmuştur. Pursaklar Belediyesi bünyesinde Fen İşleri Müdürlüğü ile Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü'nden sorumlu Başkan Yardımcısı ve Daimi Başkan Vekili olarak görev yapmıştır.

Çetin, sadece siyasette değil, birçok kurumda yönetim kurulu üyeliği de yapmıştır. Ayrıca, Mazlum-Der Genel Sekreterliği görevini üstlenmiş ve olimpik branş olan Hokey Federasyonu Yönetim Kurulu Üyeliği gibi spor alanlarında da görev almıştır. Gençlik yıllarında 9 yıl boyunca yüzme antrenörlüğü yapmış ve 15 yıl boyunca Pursaklar Belediye Spor Yöneticiliği görevlerinde bulunmuştur.