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AK Parti'nin Diyarbakır adayının zor anları! Simitçi çocuğa 100 TL verip "Hepsini dağıt" dedi ama hiç beklemediği bir yanıt aldı

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AK Parti Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Halis Bilden, vatandaşlarla buluşmasında simit satan bir çocuğa 100 TL vererek bütün simitleri dağıtmasını söyledi. Çocuk "100 liraya simit gelmiyor ki" dedi. Bu sözler sonrası ufak bir şaşkınlık yaşayan Bilden, "He 100 lirayı beğenmiyorsun" ifadelerini kullandı.

Ak Parti Diyarbakır adayı Mehmet Halis Bilden, vatandaşlar buluşmasında simitçi satan çocuğa 100 lira verip hepsini dağıtmasını söyledi. Ancak çocuğun "100 liraya simit gelmiyor ki" sözleri karşısında şaşıran Bilden, "He 100 lirayı beğenmiyorsun" diye yanıt verdi.

Türkiye'nin merakla beklediği 31 Mart 2024'te düzenlenecek yerel seçimlerde AK Parti'nin Diyarbakır Adayı Mehmet Halis Bilden, vatandaşlarla bir araya geldi.

SİMİTÇİ ÇOCUĞA 100 LİRA VERİP HEPSİNİ DAĞIT DEDİ

Bilden, vatandaşlarla buluşmasında ilginç bir an yaşadı. Yanına gelen bir çocuktan bütün simitleri alarak dağıtmasını isteyen, cüzdanın 100 TL çıkarak çocuğa verdi ve "Hadi oğlum dağıt" dedi.

"100 LİRAYA SİMİT GELMİYOR Kİ"

Simitçi çocuk ise "100 liraya simit gelmiyor ki" dedi. Bu sözler karşısında ufak bir şaşkınlık yaşayan Bilden, "He 100 lirayı beğenmiyorsun" diye yanıt verdi.

Renkli anları Bilden, sosyal medya hesabından paylaştı.

AK Parti'nin Diyarbakır adayının zor anları! Simitçi çocuğa 100 TL verip 'Hepsini dağıt' dedi ama hiç beklemediği bir yanıt aldı

Haberler.com / Emre İliksiz - Gündem

Diyarbakır AK Parti Gündem Haberler

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