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AK Parti MYK toplantısı ne zaman, saat kaçta? AK Parti MYK toplantısı konusu nedir?

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AK Parti'nin Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısının ne zaman ve saat kaçta gerçekleşeceği merak konusu oldu. Toplantının gündem maddeleri ve konuları da büyük bir ilgiyle bekleniyor. Peki, AK Parti MYK toplantısı ne zaman, saat kaçta? AK Parti MYK toplantısı konusu nedir?

Ak Parti MYK toplantısı ne zaman, saat kaçta? Ak Parti, Merkez Yürütme Kurulu bugün yoğun gündemle toplanıyor. Toplantının gündem maddeleri merak edilirken MYK toplantısı saat kaçta olacağı araştırılıyor. AK Parti MYK toplantısı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında toplanılacaktır. AK Parti MYK toplantısı konusu nedir? Detaylar haberimizdedir...

AK PARTİ MYK TOPLANTISI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında bugün toplanacak.

AK Parti MYK toplantısı ne zaman, saat kaçta? AK Parti MYK toplantısı konusu nedir?

AK PARTİ MYK TOPLANTISI KONULARI NEDİR?

Toplantıda, iç ve dış gelişmeler, ekonomideki son durum ve İran-İsrail gerilimi gibi konular gündeme alınacak. Gezi Davası'ndan cezaevinde bulunan Can Atalay ve Osman Kavala meselesi de toplantıda masaya yatırılacak.

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

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