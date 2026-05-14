Haberler

AK Parti Milletvekili Faruk Kılıç müjdeyi verdi: Mardin’e 12 kilometrelik yeni çevre yolu

AK Parti Milletvekili Faruk Kılıç müjdeyi verdi: Mardin’e 12 kilometrelik yeni çevre yolu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

AK Parti Mardin Milletvekili Faruk Kılıç, ihalesi tamamlanan 12,3 kilometrelik Mardin Güneybatı Çevre Yolu projesinde bu ay yer tesliminin yapılacağını duyurdu; dev proje kapsamında 5 kavşak ve toplam 2 bin 385 metrelik 2 tünel inşa edilecek.

Ak Parti Mardin Milletvekili Faruk Kılıç, Mardin ulaşımı için kritik öneme sahip olan Güneybatı Çevre Yolu projesinde müjdeli haberi verdi. İhalesi nisan ayı sonunda tamamlanan projenin bu ay içerisinde sözleşmesinin imzalanarak yer tesliminin yapılacağını duyuran Kılıç, dev yatırımın detaylarını kamuoyuyla paylaştı.

12,3 KİLOMETRELİK MODERN ULAŞIM HATTI

Mardin’in trafik yoğunluğunu şehir dışına taşıyacak olan yeni çevre yolu, toplam 12,3 kilometre uzunluğunda olacak. "Bölünmüş Yol Bitümlü Sıcak Karışım" standardında inşa edilecek olan yol, hem sürüş konforunu artıracak hem de ulaşım güvenliğini en üst seviyeye çıkaracak. Modern mühendislik tekniklerinin kullanılacağı proje kapsamında, şehir trafiğini kesintisiz hale getirecek 5 adet farklı seviyeli kavşak ve toplam 2 bin 385 metre uzunluğunda 2 dev tünel inşa edilecek.

"ULAŞIMI KALKINMANIN TEMELİ OLARAK GÖRÜYORUZ"

Kılıç, ulaşımı kalkınmanın en temel unsuru olarak gördüklerini belirterek, Mardin’in ulaşım sorunlarına hükümet eliyle kalıcı çözümler üretildiğini vurguladı. Kılıç, "Medeniyetin yolu, güçlü ulaşımdan geçer. Şehrimizin trafik yükünü azaltacak bu büyük yatırımın Mardin’imize hayırlı olmasını diliyoruz" ifadelerini kullandı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN VE BAKAN URALOĞLU’NA TEŞEKKÜR

Mardin’in çehresini değiştirecek bu önemli yatırımın hayata geçirilmesindeki katkılarından dolayı Mardin halkı adına teşekkürlerini ileten Faruk Kılıç, "Başta Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Sn. Abdulkadir Uraloğlu’na şükranlarımızı sunuyoruz" dedi.

Kaynak: Haberler.com
Trump: Şi Cinping 200 Boeing uçağı almayı kabul etti

Trump'ın ağzı kulaklarında! Çin'in attığı imzaya inanmakta zorlandı
Belçika'dan Türkiye açıklaması: AB ile Gümrük Birliği'nin yenilenme zamanı geldi

Avrupa ülkesinden Türkiye açıklaması: Artık zamanı geldi
Adana'ya getirildi! Gözaltına alınan Rasim Ozan Kütahyalı'dan ilk açıklama

Gözaltına alınan Rasim Ozan Kütahyalı'dan ilk açıklama
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Meyhane açılışını duayla yaptılar! Bir de emekli imam çağırdılar

Bu görüntüler meyhane açılışından! Bir de imam çağırdılar
II. Abdülhamid’in torunu da yüksek kira mağduru oldu: Kapatıyoruz

II. Abdülhamid’in torunu battı

Ünlü şarkıcı Semicenk, Dünya Kupası'na katılacak A Milli Takım'a marş yazdı

Ünlü şarkıcıdan milli takım için çok konuşulacak marş
İstanbul Adliyesi'ne uyuşturucuyla girmeye çalışan şüpheli yakalandı

Adliyede bir ilginç olay! Boşanma davası açmaya bakın neyle geldi
Şahit olduğu boşanma davasını anlattı, dinleyenler şoke oldu: Kadın, kocasının yanında...

Şahit olduğu boşanma davasını anlattı, dinleyenler şoke oldu
Otobüste gergin anlar! Şoföre 'Kes sesini, beklemek zorundasın' diye bağırdı

Otobüste tepki çeken görüntü
Netanyahu, Filistinli esirlere tecavüz iddiasını yazan New York Times'a dava açıyor

ABD'li gazete dünyaya rezil etti! Çılgına dönüp talimat verdi