Cumhurbaşkanı Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'ndeki AK Parti Aday Tanıtım Toplantısı'nda İstanbul başta olmak üzere 26 ilin adaylarını açıkladı. AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı kim oldu merak konusu oldu. Arama motorlarında İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayının ismi sorgulatılıyor. Peki, Peki, AK Parti İzmir adayı kimdir? 2024 AK Parti İzmir Belediye Başkan adayı açıklandı mı? Detaylar haberimizde...

AK PARTİ AÇIKLANAN ADAYLAR KİMLER?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'ndeki AK Parti Aday Tanıtım Toplantısı'nda İstanbul başta olmak üzere 26 ilin adaylarını açıkladı. Buna göre Artvin adayı Mehmet Kocatepe, Bursa adayı Alinur Aktaş, İstanbul adayı Murat Kurum, Kocaeli adayı Tahir Büyükakın oldu. İşte tüm liste.

İstanbul - Murat Kurum

Kocaeli - Tahir Büyükakın

Eskişehir - Milletvekili Nebi Hatipoğlu

Bursa - Mevcut belediye başkanı Alinur Aktaş

Denizli - Mevcut belediye başkanı Osman Zolan

Balıkesir - Mevcut belediye başkanı Yücel Yılmaz

Aydın - Milletvekili Mustafa Savaş

Samsun - Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan

Erzurum - Mevcut belediye başkanı Mehmet Sekmen

Muğla - Prof. Dr. Aydın Ayaydın

Ordu - Mehmet Hilmi Güler

Adayları açıklanan diğer iller:

Artvin - Mehmet Kocatepe

Giresun - Mevcut belediye başkanı Aytekin Şenlikoğlu

Elazığ - Şahin Şerifoğulları

Edirne - Belgin İba

Düzce - Faruk Özlü

Bitlis - Nesrullah Tanğlay

Bingöl - Erdal Arıkan

Çanakkale - Eski Milletvekili Jülide İskenderoğlu

Çankırı - Hüseyin Filiz

Kastamonu - Tahsin Babaş

Rize - Rahmi Metin

Sinop - Yakup Üçüncüoğlu

Tokat - Eyüp Eroğlu

Yalova - Mustafa Tutuk

Isparta - Mevcut belediye başkanı Şükrü Başdeğirmen

AK PARTİ İZMİR ADAYI KİMDİR?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geri kalan 46 belediye başkan adayını ise 15 Ocak'ta Ankara'dan duyuracak. İlçe belediye başkan adayları ise 15 Ocak'tan sonra belli olacak.