AK Parti İzmir adayı kimdir? 2024 AK Parti İzmir Belediye Başkan adayı açıklandı mı?
AK Parti'nin 2024 İzmir Belediye Başkan adayının kim olacağı merak konusu oldu. AK Parti'nin adayını belirlemesi ve açıklaması bekleniyor. Peki, AK Parti İzmir adayı kimdir? 2024 AK Parti İzmir Belediye Başkan adayı açıklandı mı? İşte detaylar...
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'ndeki AK Parti Aday Tanıtım Toplantısı'nda İstanbul başta olmak üzere 26 ilin adaylarını açıkladı. AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı kim oldu merak konusu oldu. Arama motorlarında İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayının ismi sorgulatılıyor. Peki, Peki, AK Parti İzmir adayı kimdir? 2024 AK Parti İzmir Belediye Başkan adayı açıklandı mı? Detaylar haberimizde...
AK PARTİ AÇIKLANAN ADAYLAR KİMLER?
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'ndeki AK Parti Aday Tanıtım Toplantısı'nda İstanbul başta olmak üzere 26 ilin adaylarını açıkladı. Buna göre Artvin adayı Mehmet Kocatepe, Bursa adayı Alinur Aktaş, İstanbul adayı Murat Kurum, Kocaeli adayı Tahir Büyükakın oldu. İşte tüm liste.
- İstanbul - Murat Kurum
- Kocaeli - Tahir Büyükakın
- Eskişehir - Milletvekili Nebi Hatipoğlu
- Bursa - Mevcut belediye başkanı Alinur Aktaş
- Denizli - Mevcut belediye başkanı Osman Zolan
- Balıkesir - Mevcut belediye başkanı Yücel Yılmaz
- Aydın - Milletvekili Mustafa Savaş
- Samsun - Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan
- Erzurum - Mevcut belediye başkanı Mehmet Sekmen
- Muğla - Prof. Dr. Aydın Ayaydın
- Ordu - Mehmet Hilmi Güler
Adayları açıklanan diğer iller:
- Artvin - Mehmet Kocatepe
- Giresun - Mevcut belediye başkanı Aytekin Şenlikoğlu
- Elazığ - Şahin Şerifoğulları
- Edirne - Belgin İba
- Düzce - Faruk Özlü
- Bitlis - Nesrullah Tanğlay
- Bingöl - Erdal Arıkan
- Çanakkale - Eski Milletvekili Jülide İskenderoğlu
- Çankırı - Hüseyin Filiz
- Kastamonu - Tahsin Babaş
- Rize - Rahmi Metin
- Sinop - Yakup Üçüncüoğlu
- Tokat - Eyüp Eroğlu
- Yalova - Mustafa Tutuk
- Isparta - Mevcut belediye başkanı Şükrü Başdeğirmen
AK PARTİ İZMİR ADAYI KİMDİR?
Cumhurbaşkanı Erdoğan, geri kalan 46 belediye başkan adayını ise 15 Ocak'ta Ankara'dan duyuracak. İlçe belediye başkan adayları ise 15 Ocak'tan sonra belli olacak.