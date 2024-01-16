AK Parti İstanbul ilçe adayları ne zaman açıklanacak? AK Parti İstanbul ilçe adayları açıklandı mı?

31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler için geri sayım devam ederken Ak Parti'nin İstanbul ilçelerinde aday gösterecekleri isimler de merak konusu oldu. AK Parti İstanbul ilçe adayları ne zaman açıklanacak sorusu araştırılan konular arasında yer alıyor. Arama motorlarında ilçe adaylarının listesi sorgulatılıyor. Peki, AK Parti İstanbul ilçe adayları ne zaman açıklanacak? AK Parti İstanbul ilçe adayları açıklandı mı? Detaylar haberimizde...

AK PARTİ İSTANBUL İLÇE ADAYLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, İstanbul'da ilçe belediye başkan adaylarını cumartesi günü açıklayacaklarını belirterek "Cumartesi günü saat 14.00'da İstanbul'umuzun ilçe belediye başkan adaylarımızı sayın Cumhurbaşkanımızı teşrifi ile Haliç Kongre Merkezi'nde tanıtmış olacağız. İlçe belediye başkan adaylarımızla birlikte inşallah sokağa çıkıp, milletimizin ihtiyaçlarını giderecek adımları güçlü şekilde atacağız" dedi.

AK PARTİ ANKARA ADAYI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

AK Parti'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı adayının tanıtılacağı ertelenen aday tanıtım toplantısının tarihi belli oldu. Toplantı, 18 Ocak Perşembe günü saat 14.00'te ATO Kongre Merkezi'nde yapılacak.