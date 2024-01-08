AK Parti Giresun adayı belli oldu mu? 2024 Giresun Belediye Başkanı adayı Aytekin Şenlikoğlu kimdir?

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün düzenlenen törenle 31 Mart'ta yapılacak mahalli idareler seçimi için 10 büyükşehir ve 16 ilin belediye başkan adayını açıkladı. AK Parti Giresun adayı belli oldu mu? 2024 Giresun Belediye Başkanı adayı Aytekin Şenlikoğlu kimdir?

AK PARTİ GİRESUN ADAYI BELLİ OLDU MU?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'ndeki AK Parti Aday Tanıtım Toplantısı'nda İstanbul başta olmak üzere 26 ilin adaylarını açıkladı. Buna göre Artvin adayı Mehmet Kocatepe, Bursa adayı Alinur Aktaş, İstanbul adayı Murat Kurum, Kocaeli adayı Tahir Büyükakın oldu. İşte tüm liste.

Adayları açıklanan büyükşehirler:

• İstanbul - Murat Kurum

• Kocaeli - Tahir Büyükakın

• Eskişehir - Milletvekili Nebi Hatipoğlu

• Bursa - Mevcut belediye başkanı Alinur Aktaş

• Denizli - Mevcut belediye başkanı Osman Zolan

• Balıkesir - Mevcut belediye başkanı Yücel Yılmaz

• Aydın - Milletvekili Mustafa Savaş

• Samsun - Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan

• Erzurum - Mevcut belediye başkanı Mehmet Sekmen

• Muğla - Prof. Dr. Aydın Ayaydın

• Ordu - Mehmet Hilmi Güler

Adayları açıklanan diğer iller:

• Artvin - Mehmet Kocatepe

• Giresun - Mevcut belediye başkanı Aytekin Şenlikoğlu

• Elazığ - Şahin Şerifoğulları

• Edirne - Belgin İba

• Düzce - Faruk Özlü

• Bitlis - Nesrullah Tanğlay

• Bingöl - Erdal Arıkan

• Çanakkale - Eski Milletvekili Jülide İskenderoğlu

• Çankırı - Hüseyin Filiz

• Kastamonu - Tahsin Babaş

• Rize - Rahmi Metin

• Sinop - Yakup Üçüncüoğlu

• Tokat - Eyüp Eroğlu

• Yalova - Mustafa Tutuk

• Isparta - Mevcut belediye başkanı Şükrü Başdeğirmen

AYTEKİN ŞENLİKĞLU KİMDİR?

1972 yılında Giresun'unun Dereli İlçesi'ne bağlı Bahçeli Köyü'nde dünyaya gelen Aytekin Şenlikoğlu, çocukluk döneminden beri Giresun Merkezde yaşamış ve yaşamını burada devam ettirmektedir. Evli ve 3 erkek 1 kız babasıdır.

Giresun Abacıbükü İlkokulunda öğrenim hayatına başlayan Şenlikoğlu,orta ve lise öğrenimini Giresun İmam-Hatip Lisesi'nde tamamladı. Lise öğrenimini tamamlamasının ardından girdiği üniversite sınavında Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni kazandı. Hukuk Fakültesi'nin 1. sınıfında gösterdiği başarıyla İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ne yatay geçiş yaparak 1995 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde tamamladı. Eğitim hayatını tamamlayan Şenlikoğlu, memleketi Giresun'a dönerek iş hayatına başladı. Avukatlık stajını tamamladıktan sonra Avukat olarak Giresun'da iş hayatına devam etti ve bu dönem içerisinde Tekirdağ Çorlu'da vatani görevini 1996 yılında yaptı. Avukatlık yaptığı sırada Sosyoloji Lisansını da tamamlayarak Sosyolog unvanı kazanmıştır.

Şenlikoğlu, genç yaşında siyasete ilgi duymaya başlamış ve Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul Belediye Başkanlığı seçimini kazandığı 1994 yılı seçim çalışmalarında öğrenci olmasına rağmen aktif rol alarak Recep Tayyip Erdoğan'ın yakın çalışma ekibine dâhil olmuştur.

Bu süreç kendisinin siyasete atılmasında önemli etken olurken, 2001 yılında AK Parti Giresun Kurucu İl Başkan Yardımcılığıyla aktif siyasete başlamış, AK Parti Gençlik Kolları teşkilatının oluşmasına büyük rol oynamış ve Partideki görevlerini 2004 yılına dek sürdürmüştür. 2004 yılında AK Parti Giresun İl Başkanı olarak AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından atanmış 2006 yılına kadar İl Başkanlığı görevini yürütmüştür. Bu dönemde siyasi partiler içinde "Türkiye'nin En Genç İl Başkanı" sıfatını kazanmıştır. Ardından yine AK Parti yönetimlerde yer alarak İl Başkan Yardımcılığı görevlerini yürütmüştür.

2013 yılında AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından AK Parti Giresun Merkez İlçe Başkanlığı vazifesine getirilmiş ve bu vazifesini 2015 yılına kadar sürdürmüştür. 2017 yılında AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın iradesiyle tekrar İl Başkanı olarak atanan Aytekin Şenlikoğlu, ardından AK Parti Genel Başkanı ve Genel Merkezi'nin isteği üzerine 31 Mart seçimlerinde Giresun Belediye Başkanı Adayı gösterildi. Giresunluların teveccühüyle seçimi kazanarak Giresun Belediye Başkanı oldu.