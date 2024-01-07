Ak Parti Denizli adayı kim oldu? SON DAKİKA! AK Parti Denizli Belediye Başkan adayı Osman Zolan kimdir?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'ndeki AK Parti Aday Tanıtım Toplantısı'nda İstanbul başta olmak üzere 26 ilin adaylarını açıklıyor. AK Parti Denizli Büyükşehir Belediye Başkan adayı kim oldu merak konusu oldu. Arama motorlarında Denizli Belediye Başkan Adayının ismi sorgulatılıyor. Peki, AK Parti Denizli Büyükşehir Belediye Başkan adayı kim oldu? SON DAKİKA! 2024 Konya Belediye Başkan adayları kimler? Detaylar haberimizde...

AK PARTİ DENİZLİ ADAYI KİM OLDU?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'ndeki AK Parti Aday Tanıtım Toplantısı'nda İstanbul başta olmak üzere 26 ilin adaylarını açıklıyor. Alfabetik sıraya göre açıklanan listeye göre Artvin adayı Mehmet Kocatepe, Aydın adayı Mustafa Savaş, Balıkesir adayı Yücel Yılmaz, Bingöl adayı Erdal Arıkan, Bursa adayı Alinur Aktaş, Denizli adayı Osman Zolan oldu.

46 BELEDİYE BAŞKAN ADAYI İSE 15 OCAK'TA ANKARA'DA BELLİ OLACAK

Tanıtım lansmanına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bizzat katılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan aralarında İstanbul'un da yer aldığı 12 büyükşehir ve 16 ilin belediye başkan adayını İstanbul'da açıklayacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, geri kalan 46 belediye başkan adayını ise 15 Ocak'ta Ankara'dan duyuracak. İlçe belediye başkan adayları ise 15 Ocak'tan sonra belli olacak.