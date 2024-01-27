AK Parti Bornova Belediye Başkan adayı Cevdet Çayır kimdir? Belediye Başkan adayı Cevdet Çayır kaç yaşında, nereli?

Ak Parti Bornova Belediye Başkan adayı Cevdet Çayır kimdir? Merak ediliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ak Parti'nin İzmir ilçe belediye başkan adaylarını açıklıyor. 30 ilçeli İzmir'de 25 AK Partili, 5 MHP'li belediye başkan adaylarının seçime girmesi bekleniyor. Peki, AK Parti Bornova Belediye Başkan adayı Cevdet Çayır kimdir? AK Parti Belediye Başkan adayı Cevdet Çayır kaç yaşında, nereli?

AK PARTİ BORNOVA BELEDİYE BAŞKAN ADAYI CEVDET ÇAYIR KİMDİR?

Bornova'da Meclis üyeliği, önceki dönem AK Parti İlçe Başkanlığı ve İl Başkan Yardımcılığı görevlerini üstlenen Cevdet Çayır, Bornova Belediye Başkan Aday Adaylığını açıklamıştır. Cevdet Çayır, aynı zamanda Murat Çay Lojistik'in Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapmaktadır. Bu göreviyle iş dünyasında etkin bir rol oynayan Çayır, aynı zamanda siyasi kariyerinde de önemli görevleri üstlenmiş ve Bornova halkının desteğini kazanmıştır.