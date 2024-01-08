AK Parti Çanakkale adayı belli oldu mu? 2024 Çanakkale Belediye Başkanı adayı Jülide İskenderoğlu kimdir?

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün düzenlenen törenle 31 Mart'ta yapılacak mahalli idareler seçimi için 10 büyükşehir ve 16 ilin belediye başkan adayını açıkladı. AK Parti Çanakkale adayı belli oldu mu? 2024 Çanakkale Belediye Başkanı adayı Jülide İskenderoğlu kimdir?

AK PARTİ ÇANAKKALE ADAYI BELLİ OLDU MU?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'ndeki AK Parti Aday Tanıtım Toplantısı'nda İstanbul başta olmak üzere 26 ilin adaylarını açıkladı. Buna göre Artvin adayı Mehmet Kocatepe, Bursa adayı Alinur Aktaş, İstanbul adayı Murat Kurum, Kocaeli adayı Tahir Büyükakın oldu. İşte tüm liste.

Adayları açıklanan büyükşehirler:

• İstanbul - Murat Kurum

• Kocaeli - Tahir Büyükakın

• Eskişehir - Milletvekili Nebi Hatipoğlu

• Bursa - Mevcut belediye başkanı Alinur Aktaş

• Denizli - Mevcut belediye başkanı Osman Zolan

• Balıkesir - Mevcut belediye başkanı Yücel Yılmaz

• Aydın - Milletvekili Mustafa Savaş

• Samsun - Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan

• Erzurum - Mevcut belediye başkanı Mehmet Sekmen

• Muğla - Prof. Dr. Aydın Ayaydın

• Ordu - Mehmet Hilmi Güler

Adayları açıklanan diğer iller:

• Artvin - Mehmet Kocatepe

• Giresun - Mevcut belediye başkanı Aytekin Şenlikoğlu

• Elazığ - Şahin Şerifoğulları

• Edirne - Belgin İba

• Düzce - Faruk Özlü

• Bitlis - Nesrullah Tanğlay

• Bingöl - Erdal Arıkan

• Çanakkale - Eski Milletvekili Jülide İskenderoğlu

• Çankırı - Hüseyin Filiz

• Kastamonu - Tahsin Babaş

• Rize - Rahmi Metin

• Sinop - Yakup Üçüncüoğlu

• Tokat - Eyüp Eroğlu

• Yalova - Mustafa Tutuk

• Isparta - Mevcut belediye başkanı Şükrü Başdeğirmen

JÜLİDE İSKENDEROĞLU KİMDİR?

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Meslek Yüksekokulu İnşaat Teknikerliği ve Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünden mezun oldu. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında yüksek lisansını tamamladı.

Siyasî hayatına Adalet ve Kalkınma Partisi'nde başladı.

2003 yılında Çanakkale İl Kadın Kolları yönetiminde görev aldı ve daha sonra sırasıyla; AK Parti Çanakkale Merkez İlçe Yerel Yönetimler Başkanı, AK Parti Çanakkale İl Yönetim Kurulu Tanıtım ve Medyadan Sorumlu Başkan Yardımcısı olarak görev yaptı. 2010 yılında AK Parti Çanakkale İl Kadın Kolları Başkanı olarak atanmasını takiben yapılan kongrede seçilerek İl Kadın Kolları Başkanı olarak görevine devam etti.

2015 yılında AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Tanıtım Medyadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı olarak görev yaptı. 25, 26. ve 28. Dönem Çanakkale Milletvekili Adayı oldu.

24 Haziran 2018 seçimlerinde 27. Dönem Çanakkale Milletvekili olarak seçildi.

4 Ağustos 2018 tarihinde yapılan AK Parti Kadın Kolları 5. Olağan Kongresinde tekrar MKYK Üyesi seçilmiş, MYK Üyesi görevine getirilerek, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkan Yardımcısı, Tanıtım ve Medya Başkanlığı,Aralık 2017 ile Mart 2021 tarihleri arasında AK Parti Kadın Kolları Ege Bölgesi Koordinatörlüğü görevlerini yaptı.

AK Parti MKYK üyesi olan İskenderoğlu, aynı zamanda Çevre, Şehir ve Kültür Başkan Yardımcılığı ve İl Teşkilat Koordinatörlüğü görevlerini de yürütmektedir.

Jülide İskenderoğlu evli ve 1 çocuk annesidir.