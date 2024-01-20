Yaklaşan yerel seçimler öncesi Ak Parti'nin İstanbul'un ilçelerinde aday göstereceği isimler de merak ediliyor. Tüm illerde belediye başkan adaylarını açıklayan Ak Parti, bugün de ilçe belediye başkan adaylarını duyuracak. AK Parti Beykoz adayı kim oldu sorusu araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki, AK Parti Beykoz Belediye Başkan adayı kimdir? AK Parti Beykoz adayı açıklandı mı? Detaylar haberimizde...

ADAYLAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Türkiye, 31 Mart'ta gerçekleşecek yerel seçimlere kitlendi. Tüm illerde belediye başkan adaylarını açıklayan Ak Parti, bugün de ilçe belediye başkan adaylarını duyuracak. Son an bir değişiklik olmazsa adaylar, Haliç Kongre Merkezi'nde saat 14.00'de törenle ilan edilecekler.

BAZI İSİMLER BASINA YANSIDI

AK Parti'de bugün açıklanacak İstanbul ilçe belediye başkan adayları kulislerden sızdı. İşte kulislere göre adaylığı tebliğ edilen İstanbul'daki ilçe belediye başkan adayları...

İşte kulislere göre AK Parti'nin İstanbul'da ilçe belediye başkan adayları:

Adalar - Sina Şen

Ataşehir - Mustafa Naim Yağcı

Beykoz - Murat Aydın

Çekmeköy - Ahmet Poyraz

Kadıköy - Veli Arslan

Kartal - Hüseyin Karayakaya

Maltepe - Kadem Ekşi

Pendik - Ahmet Çin

Sancaktepe Şeyma Döğücü

Sultanbeyli - Ali Tombaş

Şile - İlhan Ocaklı

Tuzla - Şadi Yazıcı

Ümraniye - İsmet Yıldırım

Üsküdar - Hilmi Türkmen

Bayrampaşa - İlknur Kovaç

Beşiktaş - Serkan Toper

Beyoğlu - Haydar Ali Yıldız

Esenler - Teyfik Göksu

Eyüpsultan - Deniz Köken

Fatih - Mehmet Ergün Turan

Gaziosmanpaşa - Hasan Tahsin Usta

Kağıthane - Mevlüt Öztekin

Sarıyer - Hüseyin Coşkun

Sultangazi - Abdurrahman Dursun

Şişli - Gökhan Yüksel

Zeytinburnu - Ömer Arısoy

Arnavutköy - Mustafa Candaroğlu

Avcılar - Abdullah Küçükoğlu

Bağcılar - Abdullah Özdemir

Bahçelievler - Hakan Bahadır

Bakırköy - Ali Talip Özdemir

Başakşehir - Yasin kartoğlu

Beylikdüzü - Mustafa Günaydın

Büyükçekmece - Recep Erol

Çatalca - Mesut Üner

Esenyurt - Hamit Öncü

Güngören - Bünyamin Demir

Küçükçekmece - Aziz Yeniay

Silivri - Volkan Yılmaz