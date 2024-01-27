Ak Parti Balçova Belediye Başkan adayı Erol Eroğlu kimdir? Merak ediliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ak Parti'nin İzmir ilçe belediye başkan adaylarını açıklıyor. 30 ilçeli İzmir'de 25 AK Partili, 5 MHP'li belediye başkan adaylarının seçime girmesi bekleniyor. Peki, AK Parti Balçova Belediye Başkan adayı Erol Eroğlu kimdir? AK Parti Belediye Başkan adayı Erol Eroğlu kaç yaşında, nereli?

AK PARTİ BALÇOVA BELEDİYE BAŞKAN ADAYI EROL EROĞLU KİMDİR?

Erol Eroğlu, 1954 yılında Gümüşhane'de doğan bir iş adamıdır. İzmir Ticaret Odası Meslek Komitesi Başkanlığı gibi önemli görevlerde bulunarak iş dünyasında etkili bir rol oynamıştır. Erol Eroğlu AK Parti Balçova Belediye Başkan adayı olmuştur.

AK Parti Balçova Belediye Başkan adayı Erol Eroğlu