AK Parti Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adayı kim oldu? SON DAKİKA! 2024 Antalya Belediye Başkan adayları kimler?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'ndeki AK Parti Aday Tanıtım Toplantısı'nda İstanbul başta olmak üzere 26 ilin adaylarını açıklıyor. AK Parti Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adayı kim oldu merak konusu oldu. Arama motorlarında Antalya Belediye Başkan Adayının ismi sorgulatılıyor. Peki, AK Parti Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adayı kim oldu? SON DAKİKA! 2024 Antalya Belediye Başkan adayları kimler? Detaylar haberimizde...

AK PARTİ ADAYLARINI AÇIKLADI MI?

Türkiye, 31 Mart 2024'te gerçekleşecek yerel seçimlere kilitlenirken, Ak Parti'de kritik gün geldi çattı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde Ak Parti'nin İstanbul dahil 26 il için belirlediği adayları resmen duyuruyor.

46 BELEDİYE BAŞKAN ADAYI İSE 15 OCAK'TA ANKARA'DA BELLİ OLACAK

Tanıtım lansmanına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bizzat katılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan aralarında İstanbul'un da yer aldığı 12 büyükşehir ve 16 ilin belediye başkan adayını İstanbul'da açıklayacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, geri kalan 46 belediye başkan adayını ise 15 Ocak'ta Ankara'dan duyuracak. İlçe belediye başkan adayları ise 15 Ocak'tan sonra belli olacak.

20 ADAY KULİSLERDEN SIZDI

Törene saatler kala AK Parti'nin 20 ilde adayları belli oldu. İstanbul'da Murat Kurum, Ankara'da Turgut Altınok aday gösterilecek.

İŞTE KESİNLEŞEN ADAYLAR

Ankara: Turgut Altınok

İstanbul: Murat Kurum

Eskişehir : Nebi Hatipoğlu

Sakarya : Ekrem Yüce

Adana : Halil Nacar

Gaziantep : Fatma Şahin

Trabzon : Murat Zorluoğlu

Şanlıurfa : Zeynel Abidin Beyazgül

Balıkesir : Yücel Yılmaz

Hatay : Mehmet Öntürk

Konya : Uğur İbrahim Altay

Antalya : Hakan Tütüncü

Kayseri : Memduh Büyükkılıç

Rize : Rahmi Metin

Aksaray : Evren Dinçer

Denizli : Osman Zolan

Elazığ : Şahin Şerifoğulları

Mardin : Veysi Şahin

Nevşehir : Mehmet Savran

Muş : Feyat Asya