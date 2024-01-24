Hakan Han Özcan, siyaset hayatına Gençlik Kolları Ankara İl Başkanlığında Yönetim Kurulu Üyesi olarak başladı. Ak Parti Ankara İl Başkanı kimdir ve kaç yaşında olduğu merak ediliyor. Ak Parti Ankara İl Başkanı kimdir? Hakan Han Özcan kaç yaşında ve nereli? Hakan Han Özcan'ın biyografisi! Detaylar haberimizdedir…

AK PARTİ ANKARA İL BAŞKANI HAKAN HAN ÖZCAN KİMDİR?

1983 yılında Gölbaşı İlçesine bağlı Bezirhane Mahallesinde doğan Hakan Han Özcan, ilkokulu Aydınlıkevler İlköğretim Okulunda, lise öğrenimini ise Tevfik İleri İmam Hatip Lisesinde tamamladı. İdealist ve azimli yapısıyla başarılı bir öğrencilik hayatı geçiren Han, yükseköğrenim için Mısır'ın başkenti Kahire'ye giderek eğitimini başarıyla tamamladı. Ailesinin aktif siyasetle ilgilenmesi Özcan'ın kariyer hedeflerinin de bu yöne doğru evrilmesinde etkin bir rol oynadı. Doğup büyüdüğü Başkentin insanına hizmet etmek için Ankara İl Başkanlığında Gençlik Kolları Yönetim Kurulu Üyesi olarak Ak Parti'den siyasete atıldı. Gölbaşı İlçe Koordinatörü görevinde bulunduğu esnada gençlik kolları ilçe yapılandırılmasının profesyonelleşmesi ve daha aktif hale gelmesi için yoğun çaba sarf etti.

Hakan Han Özcan

Ekonomik ve Mali İşler Başkanlığı ve Teşkilat Başkanlığı görevlerinin ardından 2 Mart 2008 tarihinde büyük bir coşku ile gerçekleşen AK Parti Ankara İl Gençlik Kolları 2. Olağan Kongresinde "Gençlik Kolları Ankara İl Başkanı" seçildi.

Yerel siyaseti de iyi bilen Hakan Han Özcan 29 Mart 2009 yılında yapılan yerel seçimlerde doğduğu ilçe olan Gölbaşı'ndan Belediye Meclis Üyesi olarak seçildi. Ticaretle uğraşan Özcan, toplumun dinamizmini temsil eden birçok sivil toplum kuruluşunda üst düzey yöneticilik yaparak önemli çalışmalara imza attı. AK Parti Ankara İl Teşkilatının 7. Olağan Kongresine tek aday olarak giren Hakan Han Özcan Ankara İl Başkanı olarak aktif siyasete devam etmektedir.

Evli ve 3 çocuk babası Özcan, iyi derecede İngilizce ve Arapça bilmektedir.