AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye başkan adayı Turgut Altınok mu olacak? AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye başkan adayı kim oldu?

AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye başkan adayı Turgut Altınok mu olacak? Sorusu merak edilmekte. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 12'si büyükşehir olmak üzere AK Parti'nin 28 belediye başkan adayını, yarın İstanbul Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenecek törende açıklayacak. İBB adaylığı için kulislerde Murat Kurum ve Tevfik Göksu'nun ismi öne çıkıyor. Peki, AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye başkan adayı Turgut Altınok mu olacak? AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye başkan adayı kim oldu?

AK PARTİ ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKAN ADAYI TURGUT ALTINOK MU OLACAK?

AK Parti'nin en çok merak edilen belediye başkan adayı ise İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olacak. AK Parti'nin İstanbul adayı, yarınki etkinlikte Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanacak. İBB adaylığı için kulislerde Murat Kurum ve Tevfik Göksu'nun ismi geçiyor. Ayrıca AK Parti ile MHP arasındaki seçim iş birliğinin detayları da netleşti. AK Parti İstanbul'da Silivri, Avcılar, Küçükçekmece ve Beşiktaş'ta aday çıkarmayarak MHP'nin adayını destekleyecek. Ankara'da da Etimesgut, Polatlı, Gölbaşı, Ayaş ve Kalecik'te seçime MHP'nin adayıyla girilecek.

TURGUT ALTINOK KİMDİR?

Turgut Altınok, 1 Nisan 1957 tarihinde Ankara'nın Balâ ilçesine bağlı Aşıkoğlu köyünde dünyaya geldi. İlkokulu Keçiören Fevzi Atlıoğlu İlkokulu'nda, ortaokul ve lise eğitimini Keçiören Kalaba Lisesi'nde tamamladı. Yükseköğrenim için Azerbaycan'a giden Altınok, burada Hukuk eğitimi aldı. Türkiye-Azerbaycan ilişkilerine yaptığı katkılardan dolayı Azerbaycan Vektör Uluslararası İlim Merkezi tarafından fahri doktora payesi ile ödüllendirildi. Evli ve dört çocuk babasıdır.

Siyasi kariyerine gençlik yıllarında Ülkü Ocakları'nda görev alarak başlayan Turgut Altınok, 25 yaşında Milliyetçi Çalışma Partisi Keçiören İlçe Başkanlığı'na seçildi. Hemen ardından Ankara İl Başkanlığı ve Merkez Yürütme Kurulu üyeliklerine getirildi. 12 Eylül Darbesi sonrasında Milliyetçi Hareket Partisi'nde yükseldi ve Genel Sekreterliğe kadar ilerledi.

TURGUT ALTINOK

1994 yerel seçimlerinde Milliyetçi Hareket Partisi'nden Keçiören Belediye Başkanı seçilen Altınok, 1999 yerel seçimlerinde Fazilet Partisi'ne geçerek Keçiören Belediye Başkanlığı'na devam etti. Ancak, 28 Şubat süreci sonrasında Fazilet Partisi'nin kapatılması üzerine Abdullah Gül liderliğinde kurulan AK Parti'nin kurucuları arasında yer aldı. 2004 yerel seçimlerinde AK Parti'den Keçiören Belediye Başkanı seçildi.

2013 yılında AK Parti'den istifa eden Altınok, 2014 yerel seçimlerinde Büyük Birlik Partisi'nden Keçiören Belediye Başkanlığı'na aday oldu, ancak seçimi ikinci sırada tamamladı. 2019 yerel seçimlerinde tekrar AK Parti'ye dönerek Keçiören Belediye Başkanlığı için aday oldu ve seçimi kazanarak görevine devam etti.