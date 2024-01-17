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AK Parti Ankara adayı açıklandı mı? AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı ne zaman açıklanacak?

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AK Parti'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayının ne zaman açıklanacağı merak konusu oldu. Kullanıcılar tarafından AK Parti Ankara adayı araştırılmaktadır. Peki, AK Parti Ankara adayı açıklandı mı? AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı ne zaman açıklanacak? İşte detaylar...

Geçtiğimiz gün Cumhurbaşkanı Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'ndeki AK Parti Aday Tanıtım Toplantısı'nda İstanbul başta olmak üzere 26 ilin adaylarını açıkladı. Ankara adayı ne zaman açıklanacak sorusu araştırılan konular arasında yer alıyor. Arama motorlarında AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayının kim olacak merak konusu oldu. Peki, AK Parti Ankara adayı açıklandı mı? AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı ne zaman açıklanacak? Detaylar haberimizde...

AK PARTİ AÇIKLANAN ADAYLAR!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'ndeki AK Parti Aday Tanıtım Toplantısı'nda İstanbul başta olmak üzere 26 ilin adaylarını açıkladı. Buna göre Artvin adayı Mehmet Kocatepe, Bursa adayı Alinur Aktaş, İstanbul adayı Murat Kurum, Kocaeli adayı Tahir Büyükakın oldu. İşte tüm liste.

  • İstanbul - Murat Kurum
  • Kocaeli - Tahir Büyükakın
  • Eskişehir - Milletvekili Nebi Hatipoğlu
  • Bursa - Mevcut belediye başkanı Alinur Aktaş
  • Denizli - Mevcut belediye başkanı Osman Zolan
  • Balıkesir - Mevcut belediye başkanı Yücel Yılmaz
  • Aydın - Milletvekili Mustafa Savaş
  • Samsun - Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan
  • Erzurum - Mevcut belediye başkanı Mehmet Sekmen
  • Muğla - Prof. Dr. Aydın Ayaydın
  • Ordu - Mehmet Hilmi Güler
Adayları açıklanan diğer iller:
  • Artvin - Mehmet Kocatepe
  • Giresun - Mevcut belediye başkanı Aytekin Şenlikoğlu
  • Elazığ - Şahin Şerifoğulları
  • Edirne - Belgin İba
  • Düzce - Faruk Özlü
  • Bitlis - Nesrullah Tanğlay
  • Bingöl - Erdal Arıkan
  • Çanakkale - Eski Milletvekili Jülide İskenderoğlu
  • Çankırı - Hüseyin Filiz
  • Kastamonu - Tahsin Babaş
  • Rize - Rahmi Metin
  • Sinop - Yakup Üçüncüoğlu
  • Tokat - Eyüp Eroğlu
  • Yalova - Mustafa Tutuk
  • Isparta - Mevcut belediye başkanı Şükrü Başdeğirmen

AK PARTİ ANKARA ADAYI AÇIKLANDI MI?

AK Parti'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı adayının tanıtılacağı ertelenen aday tanıtım toplantısının tarihi belli oldu. Toplantı, 18 Ocak Perşembe günü saat 14.00'te ATO Kongre Merkezi'nde yapılacak.

Haberler.com / Zehra Aygör - Gündem

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