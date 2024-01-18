AK Parti AKSARAY adayı belli oldu mu? SON DAKİKA AK Parti AKSARAY Belediye başkan adayı kim oldu 2024?

AK Parti AKSARAY adayı belli oldu mu? Sorusu, Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün düzenlenecek törende 48 ilin adayını açıklamasının ardından netlik kazandı ve gündeme geldi. Ak Parti'de yerel seçimler için ikinci aday tanıtım toplantısını bugün yapıyor. Bu kapsamda AK Parti AKSARAY Belediye başkan adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, AK Parti AKSARAY adayı belli oldu mu? SON DAKİKA AK Parti AKSARAY Belediye başkan adayı kim oldu 2024?İşte detaylar...

AK PARTİ AKSARAY ADAYI BELLİ OLDU MU?

Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün düzenlenmekte olan törende 48 ilin adayını açıkladı. Saat 14.00'te ATO Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen toplantı ile AK Parti Aksaray adayı Evren Dinçer oldu. Buna göre AK Parti 31 Mart yerel seçimlerinde Aksaray Belediye başkan adayı olacak. Erdoğan'ın açıklamasına saatler kala Ankara ve İzmir dahil birçok ilde AK Parti'nin aday göstereceği isimler netleşmişti.

AK PARTİ AKSARAY BELEDİYE BAŞKAN ADAYI KİM OLDU 2024?

31 Mart yerel seçimlerinde AK Parti AKSARAY Belediye başkan adayı Mehmet Salih Aydın olmuştur.

EVREN DİNÇER BELEDİYE BAŞKAN ADAYI KİMDİR?

1981 Aksaray doğumlu olan Evren Dinçer; İlk,orta ve lise eğitimini Aksaray´da, Lisans Eğitimini Aksaray Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi İşletme bölümünde,Yüksek Lisans eğitimini Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İnsan Kaynakları yönetimi üzerine tamamladı. Enver Dinçer,Doktora Eğitimine Ankara Üniversitesi, İnsan Kaynakları Yönetimi bölümünde devam etmektedir. Evren Dinçer,10 şubat 2017 tarihinde yayımlanan atama kararnamesi ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Personel Daire Başkanlığı görevine atandı. Evren Dinçer, 31 Mart 2019'da yapılacak olan yerel seçimlerde AKP Aksaray Belediye Başkan adayı oldu. Aksaray´ın yerlilerinden olan Evren Dinçer, evli.