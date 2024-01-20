AK PARTİ ADAY TANITIM CANLI YAYIN | AK Parti İstanbul ilçe belediye başkanları açıklandı mı? Haliç Kongre Merkezi aday tanıtım İZLE!
AK Parti'nin İstanbul ilçe belediye başkan adayları Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen bir etkinlikle tanıtılacak. Adayların kim olduğu ve hedeflerinin ne olduğu hakkında detaylar araştırılıyor. Peki, 20 Ocak AK Parti İstanbul ilçe belediye başkanları açıklandı mı? İşte detaylar...
Tüm illerde belediye başkan adaylarını açıklayan Ak Parti, bugün de ilçe belediye başkan adaylarını duyuracak. Vatandaşlar tarafından aday tanıtım toplantısının canlı yayın linki araştırılıyor. Arama motorlarında İstanbul ilçe belediye başkanlarının kimler olacağı sorgulatılıyor. Peki, 20 Ocak AK Parti İstanbul ilçe belediye başkanları açıklandı mı? Detaylar haberimizde...
AK PARTİ İSTANBUL İLÇE BELEDİYE BAŞKANLARI AÇIKLANDI MI?
Türkiye, 31 Mart'ta gerçekleşecek yerel seçimlere kitlendi. Tüm illerde belediye başkan adaylarını açıklayan Ak Parti, bugün de ilçe belediye başkan adaylarını duyuracak. Son an bir değişiklik olmazsa adaylar, Haliç Kongre Merkezi'nde saat 14.00'de törenle ilan edilecekler.
BAZI İSİMLER BASINA YANSIDI
AK Parti'de bugün açıklanacak İstanbul ilçe belediye başkan adayları kulislerden sızdı. İşte kulislere göre adaylığı tebliğ edilen İstanbul'daki ilçe belediye başkan adayları...
İşte kulislere göre AK Parti'nin İstanbul'da ilçe belediye başkan adayları:
Adalar - Sina Şen
Ataşehir - Mustafa Naim Yağcı
Beykoz - Murat Aydın
Çekmeköy - Ahmet Poyraz
Kadıköy - Veli Arslan
Kartal - Hüseyin Karayakaya
Maltepe - Kadem Ekşi
Pendik - Ahmet Çin
Sancaktepe Şeyma Döğücü
Sultanbeyli - Ali Tombaş
Şile - İlhan Ocaklı
Tuzla - Şadi Yazıcı
Ümraniye - İsmet Yıldırım
Üsküdar - Hilmi Türkmen
Bayrampaşa - İlknur Kovaç
Beşiktaş - Serkan Toper
Beyoğlu - Haydar Ali Yıldız
Esenler - Teyfik Göksu
Eyüpsultan - Deniz Köken
Fatih - Mehmet Ergün Turan
Gaziosmanpaşa - Hasan Tahsin Usta
Kağıthane - Mevlüt Öztekin
Sarıyer - Hüseyin Coşkun
Sultangazi - Abdurrahman Dursun
Şişli - Gökhan Yüksel
Zeytinburnu - Ömer Arısoy
Arnavutköy - Mustafa Candaroğlu
Avcılar - Abdullah Küçükoğlu
Bağcılar - Abdullah Özdemir
Bahçelievler - Hakan Bahadır
Bakırköy - Ali Talip Özdemir
Başakşehir - Yasin kartoğlu
Beylikdüzü - Mustafa Günaydın
Büyükçekmece - Recep Erol
Çatalca - Mesut Üner
Esenyurt - Hamit Öncü
Güngören - Bünyamin Demir
Küçükçekmece - Aziz Yeniay
Silivri - Volkan Yılmaz