Airpods Pro 3 fiyatı ne kadar? Airpods Pro 3 özellikleri neler? Airpods Pro 2 ve Airpods Pro 3 karşılaştırma!

Apple hayranlarını heyecanlandıracak yeni bir gelişme yaşandı: Kulaklık deneyiminde çıtayı bir kez daha yükselten AirPods Pro 3, kullanıcılarla buluşmaya hazırlanıyor. Daha uzun pil ömrü, güçlü aktif gürültü engelleme ve sağlık odaklı yenilikleriyle dikkat çeken bu model, önceki nesillere göre fark yaratıyor. Peki, Airpods Pro 3 fiyatı ne kadar? Airpods Pro 3 özellikleri neler? Airpods Pro 2 VS Airpods Pro 3 karşılaştırma detayları haberimizde!

AIRPODS PRO 3 ÇIKTI MI?

Apple, kulaklık pazarında devrim niteliğinde bir adım atarak AirPods Pro 3'ü kullanıcılarla buluşturdu. 19 Eylül itibarıyla ön siparişe açılan model, 26 Eylül 2025'ten itibaren satışa sunulacak. AirPods Pro 3, tasarım, pil ömrü, ses kalitesi ve sağlık odaklı özellikler açısından önceki nesillerden ciddi şekilde ayrılıyor. Özellikle aktif gürültü engelleme (ANC) performansındaki artış ve kulağa daha iyi oturan ergonomik tasarımı dikkat çekiyor.

AIRPODS PRO 3 FİYATI NE KADAR?

Türkiye'de AirPods Pro 3'ün satış fiyatı 13.999 TL olarak belirlendi. Apple, yeni modelde sunduğu gelişmiş özellikler ve dayanıklılığıyla fiyatını açıklarken kullanıcıların hem yüksek performans hem de uzun ömür beklentisini karşılamayı hedefliyor. Ön siparişler 19 Eylül'de başladı, satışlar ise 26 Eylül itibarıyla mağazalarda ve online platformlarda erişilebilir hâle geldi.

AIRPODS PRO 3 ÖZELLİKLERİ NELER?

AirPods Pro 3, teknik açıdan önceki nesillere kıyasla dikkat çekici yenilikler sunuyor.

Uzun Pil Ömrü: Aktif gürültü engelleme açıkken 8 saate kadar kullanım imkanı sağlıyor. Bu, AirPods Pro 2'ye göre 2 saatlik bir artış anlamına geliyor.

Kalp Atış Hızı Sensörü: Artık kullanıcılar, iPhone veya Apple Watch'a ihtiyaç duymadan egzersiz sırasında kalp atış hızını takip edebiliyor. Sensör, Apple Fitness uygulamasıyla entegre çalışıyor.

Geliştirilmiş Ses Kalitesi: Daha net baslar ve yüksek çözünürlüklü ses deneyimi sunuyor.

Tasarım ve Konfor: XXS boyutunda kulak uçları ile uzun süreli kullanımlarda rahatlık sağlıyor.

Dayanıklılık : IP57 sertifikası, suya ve toza karşı koruma sunarak spor ve günlük kullanımda güvenli bir deneyim vadediyor.

U2 Çip : Apple ekosistemiyle hızlı ve stabil bağlantı sağlıyor.

AIRPODS PRO 3 YENİLİKLER NELER?

Yeni nesil AirPods Pro'nun sunduğu yenilikler, kullanıcı deneyimini köklü biçimde iyileştiriyor:

Geliştirilmiş Aktif Gürültü Engelleme (ANC): AirPods Pro 3, önceki nesile göre 2 kat daha güçlü ANC performansı sunuyor. Bu sayede ortam gürültüsü ciddi şekilde azaltılıyor.

Egzersiz Takibi: Kalp atış hızı sensörü, Fitness uygulamasıyla entegre olarak spor aktivitelerini daha doğru ve verimli şekilde takip etmeyi mümkün kılıyor.

Ergonomik Tasarım: Yeni kulak ucu tasarımı, kulağa daha iyi oturuyor ve uzun süreli kullanımlarda konfor sağlıyor.

Dayanıklılık ve Suya Dayanıklılık: IP57 sertifikası, kulaklığın yağmur veya terle temasında güvenli kullanılmasını garanti ediyor.

Geliştirilmiş Ses Performansı: Daha zengin baslar ve net tizler, müzik ve medya deneyimini üst seviyeye taşıyor.

AIRPODS PRO 2 VE AIRPODS PRO 3 KARŞILAŞTIRMA!

AirPods Pro 3, önceki nesil AirPods Pro 2 ile karşılaştırıldığında kullanıcıya önemli avantajlar sunuyor. Pil ömrü ANC açıkken 6 saatten 8 saate yükselmiş durumda. ANC performansı ise iki kat daha güçlü hâle gelerek dış sesleri daha etkin şekilde engelliyor. Kalp atış hızı sensörü, AirPods Pro 2'de bulunmazken, yeni model ile kullanıcılar egzersizlerini daha doğru takip edebiliyor. Tasarım açısından AirPods Pro 3, XXS boyutlu kulak uçlarıyla kulağa daha iyi oturuyor ve uzun süreli kullanımlarda rahatlık sağlıyor. Ayrıca IP57 sertifikasıyla dayanıklılığı artırılmış ve ses kalitesi iyileştirilmiş durumda.

Bu karşılaştırmalar, AirPods Pro 3'ün hem spor hem de günlük kullanım için daha cazip bir seçenek olduğunu net bir şekilde ortaya koyuyor. Apple, yeni model ile kullanıcı deneyimini hem performans hem de konfor açısından bir üst seviyeye taşımış durumda.