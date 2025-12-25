Haberler

Ailesi Bruce Willis'in beynini bağışlama kararı aldı

Güncelleme:
Bruce Willis'in ailesi, ünlü oyuncunun vefatının ardından beynini bilimsel araştırmalara bağışlama kararı aldı. Aile, bu adımın Willis'in kariyerini sonlandırmasına neden olan frontotemporal demansın (FTD) daha iyi anlaşılmasına ve yeni tedavi yöntemlerinin geliştirilmesine katkı sağlayacağını belirtti.

  • Bruce Willis'in ailesi, Willis'in ölümünün ardından beynini frontotemporal demans araştırmaları için bağışlama kararı aldı.
  • Bruce Willis, frontotemporal demans teşhisi nedeniyle oyunculuk kariyerini sonlandırdı.
  • Frontotemporal demans, dil, davranış, kişilik ve bilişsel becerileri etkileyen dejeneratif bir beyin hastalığıdır.

Hollywood'un ünlü oyuncusu Bruce Willis'in ailesi, Willis'in ölümünün ardından beynini bilimsel araştırmalara bağışlama kararı aldı. Açıklamaya göre bu karar, Willis'in oyunculuk kariyerini sonlandırmasına yol açan frontotemporal demansın (FTD) daha iyi anlaşılmasına ve hastalığa yönelik tedavi çalışmalarının ilerlemesine katkı sağlamayı amaçlıyor.

HASTALIK NEDENİYLE OYUNCULUĞU BIRAKTI

Willis, "Die Hard", "Pulp Fiction" ve "The Sixth Sense" gibi sinema tarihine damga vuran yapımlardaki rolleriyle tanınıyor. Ünlü oyuncu, dil, davranış, kişilik ve bilişsel becerileri etkileyen dejeneratif bir beyin hastalığı olan FTD teşhisinin ardından oyunculuğu bırakmıştı. Uzmanlar, frontotemporal demansın, çoğu zaman daha genç yaşlarda ortaya çıkabilmesi ve aileler üzerinde ağır bir duygusal yük oluşturması nedeniyle demans türleri arasında en zorlu hastalıklardan biri olarak değerlendirildiğini belirtiyor.

"KARAR VERMEK OLDUKÇA ZORDU"

Willis'in eşi Emma Heming-Willis, beyin bağışı kararının kolay alınmadığını ve aile için duygusal açıdan ağır bir süreç olduğunu ifade etti. Ancak Heming-Willis, bu bağışın bilim insanlarının hastalığı daha iyi anlamasına yardımcı olabileceğini ve gelecekte daha etkili tedavi yöntemlerinin geliştirilmesine katkı sunacağına inandıklarını vurguladı.

Tıp uzmanlarına göre, beyin bağışları frontotemporal demans gibi nörodejeneratif hastalıkların araştırılmasında kritik bir rol oynuyor. Beyin dokusunun incelenmesi, hastalığın hücresel düzeyde nasıl ilerlediğine dair önemli veriler sağlayabiliyor. Bu sayede, sadece görüntüleme yöntemleri veya klinik gözlemle elde edilemeyen bulgulara ulaşılması mümkün olabiliyor. Araştırmacılar, bu tür çalışmaların tanı süreçlerinin iyileştirilmesi, tedavi seçeneklerinin geliştirilmesi ve uzun vadede hastalığın önlenmesine yönelik adımlar için temel oluşturduğunu belirtiyor.

AİLESİ HASTALIĞA DİKKAT ÇEKMEYE ÇALIŞIYOR

Willis ailesi, ünlü oyuncunun sağlık süreciyle ilgili kamuoyunu uzun süredir bilgilendiriyor ve FTD konusunda farkındalık yaratmak için platformlarını aktif şekilde kullanıyor. Ailenin açıklamalarının, Alzheimer'a kıyasla daha az bilinen bu hastalığa ilişkin küresel ölçekte dikkat çektiği ve hem hastaların hem de bakım verenlerin karşılaştığı zorlukların daha görünür hale gelmesine katkı sağladığı ifade ediliyor.

