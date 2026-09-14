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"Ailem Güvende" soruşturmasında CETAD detayı: Erişim engelinin gerekçesi belli oldu

'Ailem Güvende' soruşturmasında CETAD detayı: Erişim engelinin gerekçesi belli oldu
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü "Ailem Güvende" soruşturmasında erişim engeli getirilen Cinsel Eğitim, Tedavi ve Araştırma Derneği’nin karara konu olan sosyal medya faaliyetleri ortaya çıktı. Derneğin, "Sadece cinsel sağlık ve terapi alanında bilimsel çalışmalar yürütüyoruz" açıklamalarına rağmen, derneğin sosyal medya hesaplarında çocukların trans kimlik süreçlerinin desteklenmesini savunan paylaşımlar ve LGBTİ propagandası tespit edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen "Ailem Güvende" soruşturması kapsamında geniş çaplı adımlar atılmaya devam ediyor. Soruşturma dâhilinde çok sayıda kuruluşa erişim engeli getirilirken, bu yapılar arasında Cinsel Eğitim, Tedavi ve Araştırma Derneği'nin (CETAD) de yer aldığı görüldü.

 "YALNIZCA BİLİMSEL FAALİYET" İDDİASI

Söz konusu engelleme kararının ardından kamuoyunda yapılan bazı değerlendirmelerde; CETAD’ın Dünya Cinsel Sağlık Birliği ile Avrupa Seksoloji Federasyonu üyesi ve yasal bir dernek olduğu ifade edilmişti. Derneğin temel çalışma alanlarının psikiyatrist ile psikoterapistlere yönelik eğitimler, cinsel sağlık ve cinsel saldırı mağdurlarına yönelik faaliyetlerden oluştuğu öne sürülmüştü. Bu gerekçelerle derneğin herhangi bir LGBTİ propagandası yürütmediği ve erişim engelini gerektirecek hukuki bir durum bulunmadığı iddia edilmişti.

 SOSYAL MEDYADA LGBTİ PROPAGANDASI VE İNCELEME

Ancak derneğe ait resmi sosyal medya hesaplarında yapılan detaylı incelemelerde durumun iddialarla örtüşmediği belirlendi. Paylaşımların yalnızca cinsel sağlık, cinsel işlev bozuklukları veya cinsel terapi alanlarıyla sınırlı kalmadığı tespit edildi. Hesaplarda LGBTİ temalı propaganda içeriklerine açıkça yer verildiği görüldü.

 İnceleme raporlarına giren paylaşımlarda; çocukların trans birey olabileceğine ilişkin değerlendirmelerin yanı sıra, çocukların bu yöndeki kimlik süreçlerinde "destekleyici bir yaklaşım" benimsenmesi gerektiğini savunan açıklamalara yer verildiği saptandı. "Çocuk ve Ergenlerde Özel Duyarlılık" ve "Cinsel Kimlik Çeşitliliği" başlıklarıyla sunulan içeriklerin; ailelerin tutumlarını doğrudan etkileyebilecek, çocukların gelişim süreçleri ile toplumsal yapı açısından tartışmalı sonuçlar doğuracak nitelikte olduğu vurgulandı. 

CETAD'a uygulanan erişim engelinin arkasında bu paylaşımların yattığı öğrenildi. 

Elif Yeşil
Elif Yeşil
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