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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alımı ne zaman? Personel alımı başvuru şartları neler?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alımı ne zaman? Personel alımı başvuru şartları neler?
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 2.390 sözleşmeli personel alımı yapacağını duyurdu. Alım, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesi kapsamında gerçekleştirilecek. Peki, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alımı ne zaman?

KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınarak, Özel Nitelikler tablosunda belirtilen unvan ve sayıdaki pozisyonlara yerleştirme yapılacak. Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, belirli dönemlerde çeşitli kadrolar için personel alımı yapıyor. Adaylar, personel alım başvurularının ne zaman başlayacağını merak ediyor. Bu alımlar genellikle kamu personeli ihtiyacına göre düzenlenir ve KPSS (Kamu Personeli Seçme Sınavı) puanı ile gerçekleştiriliyor. Peki, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alımı ne zaman? Personel alımı başvuru şartları neler? Detaylar haberimizde...

AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI NE ZAMAN?

Başvuru şartları ve alımın ne zaman yapılacağı ile ilgili detaylar henüz açıklanmadı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alımı ne zaman? Personel alımı başvuru şartları neler?

KPSS B GRUBU

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 2.390 sözleşmeli personel alacak. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Taşra Teşkil atında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi kapsamında çalıştırılmak üzere, 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar" kapsamında KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle Özel Nitelikler tablosunda belirtilen ünvan ve sayıda toplam 2.390 (iki bin üç yüz doksan) sözleşmeli personel pozisyonlarına yerleştirme yapılacaktır.

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