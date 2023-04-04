Show TV'nin yeni dizisi Aile bugün 5. bölümü ile ekranlara geliyor. Dizinin 5. bölümünü canlı izlemek isteyen seyirciler internette, Aile canlı izle! Show TV Aile 5. bölüm canlı yayın izleme linki var mı? Aile dizisi nereden izlenir? Aile yeni bölümde neler olacak? araştırması yapıyor. Peki, Aile dizisi 5. bölüm nasıl izlenir? İşte detaylar...

Aile 5. bölüm izle! Aile 5. bölümü canlı izle! Aile, Ay Yapım'ın yapımını üstlendiği, ilk bölümü 7 Mart 2023 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Ahmet Katıksız'ın yaptığı, Türk televizyon dizisidir. Aile dizisi canlı izle! Show TV Aile 5. bölüm canlı yayın izleme linki var mı? Aile dizisi nereden izlenir? Aile yeni bölümde neler olacak?

AİLE DİZİSİ CANLI YAYIN NEREDEN İZLENİR?

Aile dizisini televizyondan izleyebileceğiniz gibi Show TV'nin resmi web sitesinden de izleyebilirsiniz.

AİLE 5. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Aile'nin 5. Bölüm 2. Ön İzlemesi yayında. Devin ve Aslan'ın sağ kolu Turgut'un birlikte arabada olduğu sahnede ikili arasında yüzleri güldüren bir konuşma yaşanıyor. Sahnede Devin'den asabi olduğu için çekindiğini söyleyen Turgut'un muhabbeti Devin'i şaşırtırken, bu ikilinin renkli anları yeni bölümde eğlenceli anların sinyallerini veriyor.

AİLE SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Aile'nin 4. Bölümünde; İlişkileri bu¨yu¨k bir çıkmaza giren Aslan ve Devin, kendilerini ayrılığın eşiğinde bulurlar. Karşı koyamadıkları hisleriyle nihayet yu¨zleştiklerinde ise barışmak kaçınılmaz olurken; ikili evlilik için ilk adımlarını atar. Ancak hazırlanan evlilik sözleşmesine karşılık, Devin'in de bir şartı vardır. Tek ve bu¨yu¨k bir şart… Ani evlilik haberi çiftlikte bu¨yu¨k yankı uyandırır. En bu¨yu¨k korkusuyla karşı karşıya kalan Hu¨lya, bu du¨ğu¨nu¨ engellemek için en gu¨çlu¨ kozunu devreye sokar: Aslan'la ayrı oldukları dönemde Devin'i terapiye ikna eden Cihan. Şu¨phesiz ki Cihan, bu du¨ğu¨nu¨n en önemli konuklarından biri olacaktır. Diğer taraftan İbo, çiftlikteki gu¨venlik açığını bahane edip aile u¨stu¨nde hakimiyet kurmaya çalışır. Aslan tarafından oyuna getirildiğini anlayan Ati ise Aslan'ın karşısına çıkar. Şimdi hem İbo hem de Ati, Aslan için pimi çekilmiş birer bombadır. Ve sonunda… Soykan çiftliğinde davullar, zurnalar çalınmaya başlar! Devin ve Aslan hayatlarını birleştirirken du¨ğu¨nde meydana gelen beklenmedik bir olay Devin'i, artık bir parçası olduğu Soykan ailesinin karanlığıyla tanıştırır.

AİLE KONUSU NEDİR?

Tanınmış bir aileden gelen Aslan Soykan, kendisiyle benzer sorunlar yaşayan psikolog Devin Aydın ile tanışır ve aile içinde farklı durumlar ortaya çıkar.

AİLE OYUNCULARI KİMLER?