Haberler

AİÇÜ gastronomi öğrencileri Türkiye birincisi oldu

AİÇÜ gastronomi öğrencileri Türkiye birincisi oldu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi öğrencileri, Sivas’ta düzenlenen “Anadolu’nun Mirası Soframda Üniversiteler Arası Yemek Yarışması”nda büyük başarı elde etti. AİÇÜ Gastronomi ekibi takım kategorisinde Türkiye birincisi olurken, bireysel tatlı kategorisinde de üçüncülük kazandı.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Turizm Fakültesi ev sahipliğinde 5-6 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilen “Anadolu’nun Mirası Soframda Üniversiteler Arası Yemek Yarışması”nda Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (AİÇÜ) öğrencileri önemli bir başarıya imza attı. Gastronomi alanında yeteneklerini sergileyen öğrenciler, hazırladıkları yöresel lezzetlerle jüri üyelerinden tam not alarak Türkiye dereceleriyle üniversitelerine büyük gurur yaşattı.

YÖRESEL LEZZETLERLE TÜRKİYE BİRİNCİLİĞİ GELDİ

Yarışmada AİÇÜ öğrencileri Zilan Atiş ve Kübra Çavuşoğlu, danışman akademisyen Beyza Nur İlhan Akyel’in katkılarıyla ekip kategorisinde birincilik elde etti. Öğrenciler, “Çiriş Yatağında Ceviz Dolgulu Abdigör Köfte” ile “Elmalı Kaymak Yatağında Erzurum Pekmezli Baklava” sunumlarıyla jüri üyelerinin beğenisini kazandı.

Anadolu mutfağının özgün tatlarını modern sunum teknikleriyle birleştiren ekip, hem lezzet hem de görsellik açısından yarışmanın en dikkat çeken performanslarından birini sergiledi. Üniversite yönetimi ve akademisyenler, elde edilen başarının gastronomi alanındaki eğitim kalitesinin önemli bir göstergesi olduğunu ifade etti.

ÖĞRENCİLER PROFESYONEL AŞÇILIK EĞİTİMİ KAZANDI

Yarışmada bireysel tatlı kategorisinde yarışan Canan Ergül ise hazırladığı “Gülüt Keki” ile üçüncülük elde ederek AİÇÜ’ye bir başarı daha kazandırdı. Yarışma sonunda dereceye giren öğrenciler büyük alkış alırken, gastronomi alanındaki yetenekleri takdir topladı.

Türkiye birincisi olan öğrencilerin ayrıca Usla Akademi’den 3 aylık profesyonel aşçılık eğitimi almaya hak kazandığı açıklandı. Üniversite yönetimi tarafından yapılan açıklamada, danışman akademisyen Beyza Nur İlhan Akyel ile yarışmada derece elde eden öğrenciler tebrik edilerek başarılarının devamı dilendi.

Haber: Servet Arslan

Dilşad Özcan
Haberler.com
35 ilde yasa dışı bahis operasyonu! 108 şüpheli gözaltına alındı

Erdoğan talimatı vermişti! Operasyon kapsamında onlarca gözaltı var
Trump toplantıda uyuyakaldı, Beyaz Saray'dan sert bir açıklama geldi

Oval Ofis'te gündem yaratan kare
Sigara tiryakileri dikkat! Milyonluk cezalar geliyor

Sigara tiryakileri dikkat! Milyonluk cezalar geliyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

ABD basınından İsrail'i küplere bindiren cinsel istismar iddiası

Netanyahu'yu küplere bindiren iddia! Bu kez ses ABD'den yükseldi
Okul saldırganının anne ve babası hakkında yeni gelişme

Okul saldırganının anne ve babası hakkında yeni gelişme
Nijerya'da Lassa ateşi nedeniyle ölenlerin sayısı 190'a yükseldi

Ölüm saçan hastalık yayılıyor! 190 kişi hayatını kaybetti
Çekiciye çarpıp otomobilden fırlayan Eda Taşkın kurtarılamadı

Çekiciye çarpıp otomobilden fırlayan Eda Taşkın kurtarılamadı
ABD basınından İsrail'i küplere bindiren cinsel istismar iddiası

Netanyahu'yu küplere bindiren iddia! Bu kez ses ABD'den yükseldi
Michael Jackson'ın gizli ailesinden cinsel istismar iddiası: O bir canavardı

Gizli ailesinden dünyaca ünlü yıldız için mide bulandıran iddia
Tarihi çeşmeye atlayan turiste 27 bin lira para cezası kesildi

Yaptığı hareket pahalıya patladı! Turiste 27 bin lira ceza kesildi