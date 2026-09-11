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AİÇÜ, EAIE 2026 Glasgow’da Uluslararası İş Birliklerini Güçlendirdi

AİÇÜ, EAIE 2026 Glasgow’da Uluslararası İş Birliklerini Güçlendirdi
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Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (AİÇÜ), uluslararasılaşma hedefleri doğrultusunda 8-11 Eylül 2026 tarihleri arasında Glasgow'da düzenlenen Avrupa Uluslararası Eğitim Birliği (EAIE) 2026 Konferansı ve Fuarı'na katılım sağladı.

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (AİÇÜ), uluslararasılaşma hedefleri doğrultusunda 8-11 Eylül 2026 tarihleri arasında Glasgow’da düzenlenen Avrupa Uluslararası Eğitim Birliği (EAIE) 2026 Konferansı ve Fuarı’na katılım sağladı.

Programa AİÇÜ Rektörü Prof. Dr. İlhami Gülçin, Dış İlişkiler Genel Koordinatörü, Erasmus Kurum Koordinatörü Doç. Dr. Nimetullah Aldemir ve Erasmus Kurum Koordinatörü Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Murat Gürbüz katıldı. 

Uluslararası yükseköğretim alanında üniversiteler arası iletişim ve iş birliklerinin geliştirilmesine yönelik önemli temasların gerçekleştirildiği konferans kapsamında, 13 üniversite ile iş birliği anlaşması imzalandı.

Gerçekleştirilen anlaşmalarla AİÇÜ’nün uluslararası akademik iş birliği ağının genişletilmesi, öğrenci ve personel hareketliliğinin artırılması ve ortak eğitim, araştırma ve akademik faaliyetlerin geliştirilmesi hedefleniyor.

Program kapsamında farklı üniversite ve kuruluşların stantlarını ziyaret eden AİÇÜ heyeti, uluslararası paydaşlarla görüşmeler gerçekleştirerek yeni iş birliği imkânlarını değerlendirdi. AİÇÜ standında ise üniversitenin akademik ve eğitim-öğretim faaliyetleri, uluslararasılaşma çalışmaları, Erasmus+ programı ve yürütülen diğer çalışmalar hakkında ziyaretçilere bilgi verildi.

“AİÇÜ’nün uluslararası görünürlüğünü daha da güçlendiriyoruz” Gerçekleştirilen temas ve iş birliklerine ilişkin değerlendirmelerde bulunan AİÇÜ Rektörü Prof. Dr. İlhami Gülçin, uluslararasılaşmanın üniversitenin gelişim hedeflerinde önemli bir yere sahip olduğunu belirtti.

“Zirvede Bilim, Bilimde Zirve” anlayışıyla AİÇÜ’nün uluslararası alandaki konumunu güçlendirmeye devam ettiklerini ifade eden Prof. Dr. Gülçin, şunları söyledi:

“Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi olarak uluslararasılaşmayı, üniversitemizin gelişim hedeflerinin önemli bir parçası olarak görüyoruz. Glasgow’da gerçekleştirdiğimiz temaslar ve 13 üniversite ile imzaladığımız iş birliği anlaşmaları, AİÇÜ’nün uluslararası yükseköğretim alanındaki görünürlüğünü ve iş birliği ağını daha da güçlendirecektir. Öğrencilerimizin ve akademisyenlerimizin dünyanın farklı üniversiteleriyle daha güçlü bağlar kurmasını, ortak çalışmalar ve uluslararası hareketlilik imkânlarından daha fazla yararlanmasını önemsiyoruz. 

AİÇÜ’yü uluslararası alanda daha güçlü şekilde temsil etmeye, yeni iş birlikleri geliştirmeye ve üniversitemizin küresel akademik ağını genişletmeye devam edeceğiz”

Haber: Servet Arslan

Kaynak: Haber Platformu
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