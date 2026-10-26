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AİÇÜ akademisyenlerinin iki ilaç projesi TÜSEB C-5 desteği almaya hak kazandı

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AİÇÜ akademisyenlerinin iki ilaç projesi TÜSEB C-5 desteği almaya hak kazandı
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AİÇÜ akademisyenlerinin görev aldığı iki ilaç etken maddesi projesi TÜSEB C-5 desteği almaya hak kazandı. AİÇÜ ve Atatürk Üniversitesi koordinasyonunda yürütülecek çalışmalar, iki ilaç etken maddesinin yerlileştirilmesi ve dışa bağımlılığın azaltılmasını amaçlıyor.


Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (AİÇÜ) akademisyenlerinin görev aldığı ve Türkiye’nin ilaç sektöründeki dışa bağımlılığını azaltmayı hedefleyen iki önemli proje, Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) C-5 Grubu kapsamında desteklenmeye hak kazandı. Projeler kapsamında, iki farklı ilaç etken maddesinin yerlileştirilmesine yönelik bilimsel çalışmalar yürütülmesi hedefleniyor.

AİÇÜ ve Atatürk Üniversitesi koordinasyonunda yürütülecek projelerde, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi akademisyenleri Doç. Dr. Akın Akıncıoğlu, Doç. Dr. Çetin Bayrak ve Öğr. Gör. Ahmet Çağan görev alıyor. Projelerle, stratejik öneme sahip iki farklı ilaç etken maddesinin yerli imkânlarla geliştirilmesi ve Türkiye’nin ilaç sanayisinde dışa bağımlılığının azaltılmasına katkı sunulması amaçlanıyor.

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan AİÇÜ Rektörü Prof. Dr. İlhami Gülçin, yerli ilaç geliştirme çalışmalarının Türkiye’nin bilimsel ve teknolojik bağımsızlığı açısından stratejik önem taşıdığını vurguladı. Üniversitelerin yalnızca bilimsel bilgi üreten kurumlar olmadığını, aynı zamanda bu bilgiyi insanlığın ihtiyaçlarına yönelik somut çıktılara dönüştürmesi gerektiğini ifade eden Prof. Dr. Gülçin, söz konusu projelerin Türkiye’nin ilaç sektöründeki yerli üretim kapasitesinin güçlendirilmesine katkı sağlayacağına inandığını belirtti.

Rektör Prof. Dr. İlhami Gülçin, projelerde görev alan akademisyenleri tebrik ederek çalışmaların başarıyla tamamlanmasını ve elde edilecek bilimsel sonuçların ülkemizin sağlık teknolojilerine değer katmasını temenni etti.

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi, bilimsel birikimini yerli üretime, araştırmalarını ise ülkemizin geleceğine katkı sunan somut sonuçlara dönüştürme hedefi doğrultusunda çalışmalarını sürdürmeye devam ediyor.

Haber: Servet Arslan

Kaynak: Haber Platformu
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