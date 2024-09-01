Ahu Tuğba öldü mü? Ahu Tuğba kimdir? Ahu Tuğba'nın hastalığı ne?

Ünlü sinema sanatçısı Ahu Tuğba'nın, ABD'nin Miami şehrindeki evinde hayatını kaybettiği iddiaları ortaya atıldı. 69 yaşındaki sanatçının, ileri seviye astım hastalığıyla bir süredir mücadele ettiği ve kısa bir süre önce geçirdiği trafik kazası nedeniyle ameliyat olduğu biliniyordu. Peki, Ahu Tuğba öldü mü? Ahu Tuğba kimdir?

AHU TUĞBA KİMDİR?

Ahu Tuğba Türk sinema oyuncusudur. İstanbul'da varlıklı bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelen Ahu Tuğba, İstanbul Amerikan Kız Lisesi'nden (Robert Kolej kız lisesi bölümü) mezun oldu. Kanada'da Concordia Üniversitesi'nde İngilizce dil bölümüne başladı, ancak eğitimini tamamlamadı.

İlk kez 1974 yılında bir filmde kısa bir rol aldı ve 1970'lerin sonlarına doğru Türk sinemasına adım attı. 1980'lerin başında ulusal çapta üne kavuştu. Çoğunlukla iyi kalpli ancak sefahat düşkünü karakterleri, fahişeleri veya bağımlıları canlandıran bir seks sembolü olarak tanındı. 1987 yılında bir müzik albümü de çıkardı. Ahu Tuğba, on kez evlenip boşanmıştır ve bir çocuğu vardır.

AHU TUĞBA ÖLDÜ MÜ?

Gazeteci Hakan Solaker'in açıklamasına göre, ünlü sinema sanatçısı Ahu Tuğba'nın rahatsızlandığı sırada evde kızı Anjelik bulunuyordu ve durumu polise bildiren de kendisi oldu. Solaker, "Amerika Miami'den üzücü bir haber aldım. Yakın dostum Nur Hekimci aradı ve maalesef ünlü sinema sanatçısı Ahu Tuğba'nın evinde hayatını kaybettiğini bildirdi. Evde kızı Anjelik varmış ve durumu polise kızı haber vermiş" ifadelerini kullandı.