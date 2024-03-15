Üye Girişi
Haberler

Ahmet Yavuz kimdir? Yeniden Refah Partisi Bursa - Orhangazi Belediye Başkan adayı Ahmet Yavuz kaç yaşında, nereli?

Güncelleme:

Ahmet Yavuz kimdir? Yeniden Refah Partisi Bursa- Orhangazi Belediye Başkan adayı Ahmet Yavuz kaç yaşında, nereli? Yeniden Refah Partisi'nin Bursa -Orhangazi Belediye Başkan adayı olan Ahmet Yavuz hakkında bilgi edinme ihtiyacı doğmuştur. Ahmet Yavuz'nun kaç yaşında olduğu ve nereli olduğu konuları merak konusu olmuştur.

Yeniden Refah Partisi 31 Mart seçimleri öncesinde seçim kongresi gerçekleştirmiş ve adaylarını açıklamıştı. Ahmet Yavuz kimdir? Yeniden Refah Partisi Bursa - Orhangazi Belediye Başkan adayı Ahmet Yavuz kaç yaşında, nereli? İşte detaylar!

AHMET YAVUZ KİMDİR?

Ahmet Yavuz, Yeniden Refah Partisi Bursa- Orhangazi Belediye Başkan adayıdır. Yeniden Refah Partisi Bursa - Orhangazi Belediye Başkan adayı Ahmet Yavuz pazarlama işi ile meşguldür ve ortaokul/lise mezunudur.

NEREDE OY KULLANACAĞIM?

Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden, YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.

Emir Ceran
Emir Ceran
Haberler.com - Gündem

Yeniden Refah Partisi Orhangazi Bursa Gündem Politika Haberler

Bakmadan Geçme

Mustafa Kemal Sakaroğlu kimdir? AK Parti Gaziantep- Yavuzeli Belediye Başkan adayı Mustafa Kemal Sakaroğlu kaç yaşında, nereli? Görbil Özcan kimdir? CHP Erzurum Şenkaya Belediye Başkan Adayı Görbil Özcan kaç yaşında, nereli? İbrahim Gencer kimdir? Yeniden Refah Partisi Denizli - Babadağ Belediye Başkan adayı İbrahim Gencer kaç yaşında, nereli? İdris Oktay kimdir? Yeniden Refah Partisi Denizli - Acıpayam Belediye Başkan adayı İdris Oktay kaç yaşında, nereli? Nimetullah Narman kimdir? Yeniden Refah Partisi Bursa - Yıldırım Belediye Başkan adayı Nimetullah Narman kaç yaşında, nereli? Kasım Kaya kimdir? Yeniden Refah Partisi Bursa - Yenişehir Belediye Başkan adayı Kasım Kaya kaç yaşında, nereli? Yunus Koçak kimdir? Yeniden Refah Partisi Bursa - Osmangazi Belediye Başkan adayı Yunus Koçak kaç yaşında, nereli? Rıdvan Fadıloğlu kimdir? AK Parti Gaziantep- Şehitkamil Belediye Başkan adayı Rıdvan Fadıloğlu kaç yaşında, nereli? Enis Bekiroğlu kimdir? CHP Erzurum Pazaryolu Belediye Başkan Adayı Enis Bekiroğlu kaç yaşında, nereli? Yaşar Aka kimdir? Memleket Partisi Kocaeli Derince Belediye Başkan Adayı Yaşar Aka kaç yaşında, nereli? İlhami Çiftçi kimdir? CHP Erzurum Pasinler Belediye Başkan Adayı İlhami Çiftçi kaç yaşında, nereli? Mehmet İhsan Tahmazoğlu kimdir? AK Parti Gaziantep- Şahinbey Belediye Başkan adayı Mehmet İhsan Tahmazoğlu kaç yaşında, nereli? Cemal Koçak kimdir? CHP Erzurum Palandöken Belediye Başkan Adayı Cemal Koçak kaç yaşında, nereli? Seher Düzgün kimdir? Memleket Partisi Mersin Yenişehir Belediye Başkan Adayı Seher Düzgün kaç yaşında, nereli? Ferudun Kaplan kimdir? CHP Erzurum Olur Belediye Başkan Adayı Ferudun Kaplan kaç yaşında, nereli?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title