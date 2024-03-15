Ahmet Yavuz kimdir? Yeniden Refah Partisi Bursa - Orhangazi Belediye Başkan adayı Ahmet Yavuz kaç yaşında, nereli?
Ahmet Yavuz kimdir? Yeniden Refah Partisi Bursa- Orhangazi Belediye Başkan adayı Ahmet Yavuz kaç yaşında, nereli? Yeniden Refah Partisi'nin Bursa -Orhangazi Belediye Başkan adayı olan Ahmet Yavuz hakkında bilgi edinme ihtiyacı doğmuştur. Ahmet Yavuz'nun kaç yaşında olduğu ve nereli olduğu konuları merak konusu olmuştur.
Yeniden Refah Partisi 31 Mart seçimleri öncesinde seçim kongresi gerçekleştirmiş ve adaylarını açıklamıştı. Ahmet Yavuz kimdir? Yeniden Refah Partisi Bursa - Orhangazi Belediye Başkan adayı Ahmet Yavuz kaç yaşında, nereli? İşte detaylar!
AHMET YAVUZ KİMDİR?
Ahmet Yavuz, Yeniden Refah Partisi Bursa- Orhangazi Belediye Başkan adayıdır. Yeniden Refah Partisi Bursa - Orhangazi Belediye Başkan adayı Ahmet Yavuz pazarlama işi ile meşguldür ve ortaokul/lise mezunudur.
NEREDE OY KULLANACAĞIM?
Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden, YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.