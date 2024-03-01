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Ahmet Ural kimdir? HÜDA PAR Karabük Belediye Başkan Adayı Ahmet Ural kaç yaşında, nereli?

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HÜDA PAR Karabük Belediye Başkan Adayı Ahmet Ural kimdir, kaç yaşında ve nereli olduğu merak ediliyor. 31 Mart Yerel Seçimlerinde halk belediye başkanı seçmek için sandığa gidecek. Peki, Ahmet Ural kimdir? HÜDA PAR Karabük Belediye Başkan Adayı Ahmet Ural kaç yaşında, nereli?

Ahmet Ural kimdir? HÜDA PAR Karabük Belediye Başkan Adayı Ahmet Ural kaç yaşında, nereli? sorularına yanıt aranıyor. 2024 Yerel Seçimleri, 31 Mart Pazar günü olacak. Karabük Belediye Başkan Adayı Ahmet Ural kimdir ve kaç yaşında olduğu merak ediliyor. Ahmet Ural kimdir? HÜDA PAR Karabük Belediye Başkan Adayı Ahmet Ural nereli? Detaylar haberimizdedir…

AHMET URAL KİMDİR?

Ahmet Ural, 1992 yılında Mardin'de dünyaya geldi ve eğitim hayatına İstanbul'da devam etti. Türkçe Öğretmenliği Bölümünden mezun olduktan sonra Engelli Bakım ve Rehabilitasyon Bölümünü tamamlayarak eğitimine devam etti. Şu anda İlahiyat Fakültesindeki eğitimine devam etmektedir. Gazetecilik alanında ulusal basın ve yayın kuruluşlarında çalıştı ve çeşitli vakıf ve yardım kuruluşlarında yöneticilik yaptı. Aktif siyasete HÜDA PAR ile adım atan Ural, bir dönem Denizli İl Gençlik Kolları başkanlığı görevini üstlendi. Aile hayatında önemli bir yere sahip olan Ural, evli ve iki çocuk babasıdır.

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

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