Ahmet Rasim Küçükusta kimdir? Ahmet Rasim Küçükusta kaç yaşında, nereli?

Prof. Dr. Ahmet Rasim Küçükusta, tıp dünyasında önemli çalışmalara imza atmış bir göğüs hastalıkları uzmanıdır. Sağlık üzerine yazdığı kitaplar ve makalelerle tanınan Küçükusta, alternatif tıp ve modern tıbbın kesişim noktalarına dair yaptığı açıklamalarla sıkça gündeme gelmektedir. Peki, Ahmet Rasim Küçükusta kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte hayatı ve kariyeri…

AHMET RASİM KÜÇÜKUSTA KİMDİR?

Prof. Dr. Ahmet Rasim Küçükusta, 9 Ocak 1955'te Kayseri'de doğmuştur. 2025 yılı itibarıyla 70 yaşındadır. Babası diş hekimi ve şair Turhan Nesimî Bey, annesi ise Fevziye Hanım'dır. İlkokul eğitimine Kayseri'de Salih Avgun Paşa İlkokulu'nda başlamış, dördüncü sınıfın ardından ailesiyle birlikte İstanbul'a taşınarak beşinci sınıfı Koca Ragıp Paşa İlkokulu'nda tamamlamıştır. Hazırlık sınıfını Alman Lisesi'nde okuduktan sonra, 1973 yılında İstanbul Erkek Lisesi'nden mezun olmuştur. 1979 yılında İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'ni bitirerek tıp doktoru unvanını almıştır.

Prof. Dr. Ahmet Rasim Küçükusta

1984 yılında göğüs hastalıkları uzmanı, 1986'da doçent ve 1996'da profesör unvanlarını elde etmiştir. 2008 yılında üniversiteden emekli olan Prof. Dr. Küçükusta, halen özel muayenehanesinde çalışmalarını sürdürmekte ve çeşitli gazete ile internet sitelerinde sağlık konulu yazılar yazmaktadır. Ayrıca, "Biri Bizi Hasta Ediyor", "Modern Zaman Hastalıkları", "Bu İşte Bir Domuzluk Var" gibi kitapların da yazarıdır.

1981 yılında Feryal Hanım ile evlenen Prof. Dr. Küçükusta'nın, 1982 doğumlu Umut ve 1991 doğumlu Bestegül adında iki çocuğu vardır. Almanca ve İngilizce bilmektedir.