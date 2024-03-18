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Ahmet Pekyatırmacı kimdir? AK Parti Konya- Selçuklu Belediye Başkan adayı Ahmet Pekyatırmacı kaç yaşında, nereli?

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Ahmet Pekyatırmacı kimdir? AK Parti Konya- Selçuklu Belediye Başkan adayı Ahmet Pekyatırmacı kaç yaşında, nereli? AK Parti'nin Konya- Selçuklu Belediye Başkan adayı Ahmet Pekyatırmacı hakkında merak edilenler gündemde. Pekyatırmacı'nın yaşı, nereli olduğu ve kim olduğu konuları merak konusu oldu. Ahmet Pekyatırmacı'nın biyografisi ve politik geçmişi hakkında detaylı bilgiler araştırılıyor.

Ak Parti 31 Mart seçimleri öncesinde seçim kongresi gerçekleştirmiş ve adaylarını açıklamıştı. Konya- Selçuklu Belediye Başkan adayı Ahmet Pekyatırmacı oldu. Peki, Ahmet Pekyatırmacı kimdir? AK Parti Konya- Selçuklu Belediye Başkan adayı Ahmet Pekyatırmacı kaç yaşında, nereli?

AHMET PEKYATIRMACI KİMDİR?

  • Ahmet Pekyatırmacı, 1971 yılında Konya'da doğdu.
  • 19 Mayıs İlkokulu'nu ve Konya İmam Hatip Lisesi'ni bitirdikten sonra Selçuk Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü'nden 1993 yılında mezun oldu.
  • 1994 - 1995 yılları arasında Polatlı Topçu ve Füze Okulu'nda yedek subay eğitimi aldıktan sonra Edirne/Keşan 102. Topçu Alayı'nda yedek subay olarak vatani görevini tamamladı.
  • 1995 yılında başladığı iş hayatına 2001 yılına kadar farklı şirketlerde kurucu ortak ve şirket müdürü olarak, 2001 yılından sonra da kendine ait şirketinde devam etti.
  • 2009 yılında yapılan yerel seçimlerde Selçuklu Belediyesi Meclis Üyeliği'ne seçildi.
  • 2014 yılı yerel seçimlerinde ise Selçuklu Belediyesi Meclis Üyeliği'yle birlikte Konya Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeliği görevlerini üstlendi.
  • 2014 yılı Aralık ayı itibariyle Selçuklu Belediyesi Meclis Üyesi olarak Başkan Yardımcılığı görevine atandı.
  • Selçuklu Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'ın Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na seçilmesi üzerine 12 Mayıs 2018 tarihinde yapılan meclis toplantısında tüm meclis üyelerinin ortak teklifi ve oybirliği ile Selçuklu Belediye Başkanlığı görevine seçildi.
  • 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde yüzde 67,51 oy oranı ile yeniden Selçuklu Belediye Başkanlığı görevine seçildi.
  • Evli ve 2 çocuk babası olan Pekyatırmacı, Arapça ve İngilizce bilmektedir.

NEREDE OY KULLANACAĞIM?

Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

31 Mart 2024 Yerel Seçimleri AK Parti Konya Gündem Yaşam Politika Haberler

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