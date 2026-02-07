Haberler

Ahmet Necdet Sezer, ünlü sanatçının konserinde görüntülendi
Güncelleme:
10. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer, Ankara'da düzenlenen Erol Evgin konserini izleyerek kuliste sanatçıyla bir araya geldi; geceye Sezer'in kızı ve Özden Toker de katıldı.

  • Ahmet Necdet Sezer, Erol Evgin'in Ankara'daki konserini izledi ve kuliste sanatçıyla bir araya geldi.
  • Erol Evgin, '4 Kuşağın Sesi Erol Evgin' Türkiye turnesinin açılışını Ankara Congresium'da yaklaşık 3 bin kişilik koro eşliğinde yaptı.
  • Konserde Ahmet Necdet Sezer'in kızı ve İsmet İnönü'nün kızı Özden Toker de izleyiciler arasındaydı.

Türkiye'nin 10. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer, uzun süre sonra yeniden bir konser etkinliğinde yer aldı. Sezer, Türk pop müziğinin duayen isimlerinden Erol Evgin'in Ankara'daki konserini izledi, kuliste sanatçıyla bir araya geldi.

EROL EVGİN ANKARA'DA SAHNEYE ÇIKTI

Erol Evgin, Musicarium ve Y Kültür Sanat organizasyonuyla hazırlanan "4 Kuşağın Sesi Erol Evgin" Türkiye turnesinin açılışını Ankara Congresium'da yaptı. Sanatçı, konserin açılışında "Türkiye turneme Ankara'dan başladığım için çok mutluyum. Sizlere çok teşekkür ederim" ifadelerini kullandı. Evgin, gece boyunca Türk pop müziğine damga vuran eserlerini yaklaşık 3 bin kişilik koro eşliğinde seslendirdi.

DİKKAT ÇEKEN İSİMLER SALONDAYDI

Konsere katılanlar arasında Ahmet Necdet Sezer'in kızıyla birlikte yer aldığı görüldü. Geceyi izleyen isimler arasında ayrıca, Türkiye Cumhuriyeti'nin ikinci Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'nün kızı Özden Toker de bulundu.

DAHA ÖNCE DE FESTİVALDE GÖRÜNTÜLENMİŞTİ

Ahmet Necdet Sezer, daha önce 39. Uluslararası Ankara Müzik Festivali kapsamında düzenlenen, çellist Benedict Kloeckner'in konserinde de izleyiciler arasında yer almıştı.

Haber YorumlarıAllahın kulu:

Garibim ne yapsın kendini öyle avutuyor

Haber YorumlarıEbu Huzeyfe:

laik ama gururlu Ahmet

Haber YorumlarıEbu Huzeyfe:

viski konser kırmızı ışık başka numarası yok! bunun devri açlık devriydi ama laikti !

