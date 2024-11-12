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Ahmet Necdet Sezer'in torunu kim, Sabiha Sezer Kısacıkoğlu ne yaptı?

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İstanbul Beyoğlu'nda motorcu kişilerle 10. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer'in torunu Sabiha Sezer Kısacıkoğlu ve yanındaki arkadaşı sokak ortasında kavgaya tutuştu. Kısacıkoğlu, motorculara silah çeken arkadaşına ateş etmemesi için kendini siper etti. Kavgayı cep telefonu kamerası anbean kaydetti. Peki, Ahmet Necdet Sezer'in torunu kim, ne yaptı?

Beyoğlu'nda dün gece yaşanan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Tartışma sırasında silah çeken kişinin önüne yakın arkadaşı 10'ncu Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer'in torunu siper oldu. Her iki grup karakolluk oldu. Peki, Ahmet Necdet Sezer'in torunu kim, ne yaptı?

AHMET NECDET SEZER'İN TORUNUNE YAPTI?

Olay, İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde dün gece meydana geldi. İddiaya göre, 10. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer'in avukat torunu Sabiha Sezer Kısacıkoğlu ve meslektaşı Özgün Karahan arkadaşıyla yürürken, 6 kişilik motorcu grubu yanlarından aşırı hızlı geçti.

Özgün Karahan duruma tepki gösterince grupla aralarında kavga çıktı. Gruptaki motorlarından inince tartışma büyüdü. Avukat Karahan ruhsatlı silahını çekip motorcuların üzerine yürüdü. Bunun üzerine motorcular arkadaşlarına haber verdi.

SİLAHIN ÖNÜNDE SİPER OLDU

Ahmet Necdet Sezer'in torunu, silahlı meslektaşının önüne durarak siper oldu. Kısacıkoğlu, silahın ateşlenmemesi için uzun süre mücadele etti. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Her iki grup ifadeleri alınmak üzere Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Avukat Karahan'ın motorculardan şikayetçi olmadığı öğrenildi. Motorcu gençlerin ise Karahan'dan şikayetçi olduğu belirtildi. Savcılığın yaşanan olayla ilgili kovuşturmaya gerek görmediği öğrenildi.

Ahmet Necdet Sezer'in torunu kim, Sabiha Sezer Kısacıkoğlu ne yaptı?
Osman DEMİR
Osman DEMİR
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