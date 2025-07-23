Ahmet Minguzzi cinayetinin yargı sürecine gölge düşürdü. Yasemin Minguzzi, güvenlik endişesi nedeniyle eylemine son verirken, kamuoyu, Yasemin Minguzzi'yi kim tehdit ediyor? sorusunun yanıtını merak ediyor. Tehdit mesajlarının ardından soruşturma başlatılıp başlatılmadığı ise merak konusu oluyor. Peki, Ahmet Minguzzi'nin annesi tehdit mi ediliyor? Yasemin Minguzzi'yi kim tehdit ediyor? İşte detaylar...

NE OLMUŞTU?

Ahmet Minguzzi, 24 Ocak'ta arkadaşlarıyla Kadıköy Hasanpaşa Mahallesi'nde kaykay malzemesi almak için gittiği pazarda, B.B. ve U.B. ile yaşadığı tartışma sonucu saldırıya uğramıştı. Olayda B.B., Minguzzi'yi bıçaklamış; U.B. ise yere düşen genci tekmelemişti. Ahmet Minguzzi ağır yaralanmış ve kaldırıldığı hastanede, 9 Şubat'ta hayatını kaybetmişti.

Cinayet sonrası başlatılan yargı süreci kapsamında B.B. ve U.B. tutuklanmış, "çocuğa karşı kasten öldürme" suçlamasıyla 18 ila 24 yıl arasında değişen hapis cezaları istenmişti. Dava halen Anadolu 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'nde sürüyor.

Yargılama sürecine dair önemli bir detay, bilirkişi raporuyla ortaya çıktı. Görüntüler üzerinde yapılan teknik analizde, olay anında B.B. ve U.B. dışında iki şüpheli şahsın daha olay yerinde bulunduğu tespit edildi. Polis ekiplerinin titiz çalışmaları sonucunda 18 yaşından küçük M.A.D. ve A.Ö. de tutuklandı.

YASEMİN MINGUZZI'Yİ KİM TEHDİT EDİYOR?

Yasemin Minguzzi, oğlunun davasında adaletin tam olarak sağlanması için yaptığı barışçıl eylemlerle dikkat çekmişti. Ancak bu süreçte aldığı tehdit mesajı, hem kendisini hem de toplumun vicdanını derinden etkiledi. Mesajın içeriği, tehdit mesajı skandalı olarak gündeme yansıdı. Güvenlik nedeniyle eylemine ara vermek zorunda kalan Yasemin Minguzzi, adalet mücadelesine sosyal medya üzerinden devam ediyor.

Ahmet Minguzzi