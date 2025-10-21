Ahmet Minguzzi davasında verilen karar Sedat Peker'i çileden çıkardı

Kadıköy'de 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin davada verilen karar büyük tartışma yarattı. Mahkeme, sanıklardan B.B. ve U.B.'yi "çocuğun kasten öldürülmesi" suçundan 24 yıl hapis cezasına çarptırırken, M.A.D. ve A.Ö. hakkında beraat kararı verdi.

PEKER: TOPLUMUN VİCDANINI DERİNDEN YARALADI

Tartışma yaratan bu kararla ilgili avukatı Ersan Bakır'ı Minguzzi davası için görevlendiren Sedat Peker'den de dikkat çeken bir çıkış geldi. Peker açıklamasında "Halkın tamamından gelen tepkiler, mahkemenin iki kişiye ceza verirken diğer iki kişiye beraat kararı vermesinin, toplumun vicdanını derinden yaraladığını gösteriyor. Bu tür durumlar, halkın kendi adaletini sağlama içgüdüsünü tetikleyebilir" dedi.

KARARA İTİRAZA DESTEK

Peker ayrıca İstanbul Başsavcılığı'nın karara itiraz etmesini destekleyerek, "Başsavcılığın karara itirazı, halkın tamamının söylediği gibi değerlidir ve yerindedir. Değerli hukukçu, avukatım Ersan Barkın'ın belirttiği gibi, üst mahkemenin bu kararı bozacağından hiçbir şüphemiz yoktur" ifadelerini kullandı.

ERSAN BARKIN: BU DAVANIN İÇİNDE İKİ AYRI DAVA VARDI

Duruşma sonrasında adliye önünde açıklama yapan Minguzzi ailesinin avukatı Ersan Barkın ise "Bu davanın içinde iki ayrı dava vardı. Bu davaların ilki kasten çocuğun öldürülmesi, ikinci dava da geçtiğimiz duruşmada birleştirilen davaydı. Savcılık, tüm sanıkların eyleme iştirak ettiğini kabul ederek cezalandırılmalarını talep etti. Ancak mahkeme iki sanığa 24 yıl hapis cezası verirken, kamera kayıtları ve bütün maddi verilerle ortaya koymuş olmamıza rağmen diğer iki sanık hakkında delil yetersizliğinden beraat kararı verdi" şeklinde konuştu.

"KABUL EDİLEBİLİR BİR KARAR DEĞİLDİR"

Adliye çevresinde alınan güvenlik önlemlerine dikkat çeken Barkın, "Bugün Türk siyasi tarihinde rastlanmadık biçimde bu adliye çevresinde ve içinde güvenlik önlemleri alındı. Elbette önlemler kabul edilebilir ancak güvenlik önlemlerini gördüğüm anda zaten bunun milli vicdani karşılayacak bir hüküm olmayacağını anlamıştım. Bu dava neticesinde verilmiş olan karar kabul edilebilir bir karar değildir. Bu kararların kaldırılacağını mutlaka düşünüyoruz çünkü yüzyılı aşkın var olan yargılama geleneğini aykırı bir karardır, asla kabul edilemez. Üst mahkemeye göndereceğiz. Bu bir dava dosyası olmasının yanında aynı zamanda hepimizin bütün evlatlarının emsal kararıdır ne yazık ki bu emsal kararda muvaffak olamadık. Verilen karar kabul edilebilen bir karar değil dolayısıyla üst mahkemelerden bu kararın döneceğine inanıyoruz, itiraz sürecini hemen başlatacağız. Hukuken izah edilebilen bir karar değildir" dedi.