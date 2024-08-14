Ahmet Ersagun Yücel kimdir, nereli, kaç yaşında? Ahmet Ersagun Yücel hangi partiden? Ahmet Ersagun Yücel evli mi, çocuğu var mı? İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ahmet Ersagun Yücel, AK Parti'ye geçeceği iddialarını doğrulaması ile gündemde konuşulan isimlerden. İşte Ahmet Ersagun Yücel hakkında merak edilenler!

AHMET ERSAGUN YÜCEL KİMDİR?

Ahmet Ersagun Yücel, 1972 yılında Osmaniye'de doğdu. Yıldız Teknik Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nde Serigrafi bölümünde lisans eğitimi aldıktan sonra, New York Üniversitesi'nde reklam ve pazarlama üzerine eğitim gördü. Ardından, California Newport Üniversitesi'nde işletme ve pazarlama üzerine yüksek lisans yaparak eğitimini tamamladı.

Kariyerine yurtiçi ve yurtdışında çeşitli firmalarda yönetici olarak devam eden Yücel, Rifle Jeans ve Calvin Klein tekstil firmalarında yöneticilik yapmıştır. Ayrıca, TAV Havalimanı Holding A.Ş.'de Genel Sekreter, Yönetim Kurulu Üyelikleri ve İcra Kurulu Üyelikleri gibi üst düzey görevlerde bulunmuştur.

Yücel, sivil toplum kuruluşlarına da büyük önem vermektedir. Yaşam ve Eğitim Vakfı'nın Kurucu Yönetim Kurulu Başkanı, İstanbul Adli Birimler Eğitim ve Araştırma Vakfı Mütevelli Heyet Üyesi, Orta ve Doğu Avrupa Kalkınma Birliği Kurucu/Mütevelli Heyet Üyesi gibi çeşitli vakıf ve derneklerde aktif görevler üstlenmiştir. Aynı zamanda Darüşşafaka Cemiyeti, Fenerbahçe Spor Kulübü, Adana Kültür ve Dayanışma Derneği, Osmaniyeliler Derneği ve Çukurova Fikir Platformu'nun da üyesidir.

2019 yılında İZDOĞA AŞ Genel Müdürlüğü görevine getirilen Yücel, 2017 yılında İYİ Parti'de Kurucu Üye, Genel İstişare Kurulu Üyesi ve Genel Başkan Yardımcısı olarak görev aldı. 14 Mayıs 2023 seçimlerinde İYİ Parti'den 28. Dönem İstanbul Milletvekili seçildi. Son olarak, Yücel'in AK Parti'ye katılacağına dair çıkan iddiaları doğrulaması ve "Evet, AK Parti'ye katılıyorum. Bugün rozeti takacağım inşallah" ifadeleriyle gündeme geldi.