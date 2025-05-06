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Ahmet Ercan kimdir? Ahmet Ercan kaç yaşında, nereli?

Ahmet Ercan kimdir? Ahmet Ercan kaç yaşında, nereli?
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Prof. Dr. Ahmet Ercan kimdir sorusu, özellikle deprem açıklamalarıyla sık sık gündeme gelmesi nedeniyle pek çok kişi tarafından merak ediliyor. Peki, Ahmet Ercan kimdir? Ahmet Ercan kaç yaşında, nereli?

Ahmet Ercan, Türkiye'nin en tanınmış jeofizik mühendislerinden biridir ve 50 yılı aşkın süredir yer bilimleri üzerine çalışmalar yapıyor. Vatandaşlar, Ahmet Ercan'ın hayatını ve kariyerini merak ediyor. Peki, Ahmet Ercan kaç yaşında, nereli ve eğitimi nedir?

AHMET ERCAN KİMDİR?

Ahmet Ercan, 15 Mart 1948 tarihinde Aydın'ın Nazilli ilçesinde dünyaya gelmiştir. Selanik göçmeni bir aileye mensup olan Prof. Dr. Ahmet Ercan'ın kökeni, Kavalalı Mehmet Ali Paşa'ya dayanmaktadır. Bu köklü geçmişiyle birlikte Türkiye'nin önde gelen akademisyenleri arasında yer almaktadır.

2025 yılı itibarıyla 77 yaşında olan Prof. Dr. Ahmet Ercan, İstanbul Üniversitesi'nde lisans eğitimini tamamladıktan sonra yüksek lisansını Stanford Üniversitesi'nde, doktorasını ise Colorado School of Mines'ta yapmıştır. Ayrıca Massachusetts Institute of Technology (MIT)'de doktora sonrası araştırmalar yürütmüştür. Eğitim kariyeri boyunca dünyanın önde gelen bilim kurumlarında bulunarak bilimsel birikimini artırmıştır.

Ahmet Ercan, akademik hayatına 1975 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Maden Fakültesi Jeofizik Mühendisliği Bölümü'nde başlamıştır. Yıllar içinde sayısız akademik çalışmaya imza atan Ercan, özellikle deprem bilimi ve yer hareketleri konusundaki uzmanlığıyla bilinmektedir. Halen Maltepe Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü'nde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır.

Ahmet Ercan kimdir? Ahmet Ercan kaç yaşında, nereli?

AHMET ERCAN'IN SAĞLIK DURUMU NEDİR?

Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan sosyal medya hesabından yürekleri ağza getiren bir açıklamada bulundu. Bosna Hersek ziyaretinde sırt ağrısı ve yüksek tansiyon ile ambulans eşliğinde hastaneye kaldırılan Prof. Dr. Ahmet Ercan, beyin kanaması ve inme geçirdiğini açıkladı.

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
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