Ahmet Cin kimdir? AK Parti İstanbul Pendik Belediye Başkan Adayı Ahmet Cin kaç yaşında, nereli? sorularına yanıt aranıyor. 2024 Yerel Seçimleri, 31 Mart Pazar günü olacak. İstanbul Pendik Belediye Başkan Adayı Ahmet Cin kimdir ve kaç yaşında olduğu merak ediliyor. Ahmet Cin kimdir? AK Parti İstanbul PendikBelediye Başkan Adayı Ahmet Cin nereli? Detaylar haberimizdedir…

AHMET CİN KİMDİR?

Ahmet Cin Sakarya doğumludur. İlköğrenimi Sakarya'da, ortaöğrenimini İstanbul Pendik'te tamamladı. Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi'nden mezun olan Ahmet Cin, askerlik hizmetini Amasya'da yaptı.

Sanayi sektöründe hizmet vermekte olan özel bir şirketi olan Cin, aynı zamanda Mali Müşavir'dir. Siyasete, Refah Partisi Pendik İlçe Yönetim Kurulu Üyesi olarak başladı ve Fazilet Partisi Pendik İlçe Başkan Yardımcılığı yaptı.

Ahmet Cin, 1999 Yerel Seçimleri'nde Fazilet Partisi'nden Pendik Belediyesi ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi seçildi. Pendik Belediye Başkan Yardımcısı olarak görev yaptı. Ardından AK Parti'de İstanbul 1. Bölge Teşkilatından Sorumlu İl Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yaptı. Halkla İlişkilerden Sorumlu İl Başkan Yardımcılığı ve Yerel Yönetimlerden Sorumlu İl Başkan Yardımcılığı olmak üzere çeşitli kademelerde görev aldı.

Ahmet Cin, bir dönem Pendikspor Kulübü Başkanlığı yaptı, Pendik'teki işadamları ve sanayicilerin bünyesinde yer aldığı 2005 yılında kurulan Pendik Sanayici ve İşadamları Derneği'nin (PESİAD) kurucu başkanıdır ve halen yönetim kurulu başkanlığını yapmaktadır.

Evlidir ve 3 çocuğu vardır. Ahmet Cin, 31 Mart 2019'da yapılacak olan yerel seçimlerde AK Parti'nin İstanbul Pendik Belediye Başkan Adayı oldu.

NEREDE OY KULLANACAĞIM?

Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden, YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.