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Ahmed El Şara'nın eşi ilk kez görüntülendi

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Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, ilk yurt dışı ziyaretini Suudi Arabistan'a gerçekleştirdi. Şara ve eşi Latifa El Şara, Mekke'ye gelerek umre ziyaretinde bulundu.

Suriye Arap Cumhuriyeti Geçiş Dönemi Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, pazar günü Suudi Arabistan'ın başkent Riyad'a geldi. Riyad'daki temaslarının ardından başkentten ayrılan Ahmed Şara, Mekke'de umre ziyaretinde bulundu.

Ahmed El Şara'nın eşi ilk kez görüntülendi

EŞİ DE YANINDAYDI

Şara'ya umre ziyaretinde eşi Latifa El Şara ve Suriye Dışişleri Bakanı Esad Şeybani de eşlik etti. Ahmed El Şara ve eşi Latifa El Şara, Humus'tan Alaa al-Din Paşa bin Abdülhamid Paşa el-Droubi torunu...

Ahmed El Şara'nın eşi ilk kez görüntülendi

EDEBİYAT ALANINDA EĞİTİM ALDI

Latifa ed-Daroubi, özellikle Arapça (edebiyat) alanında üniversite eğitimi aldı. Humus yakınlarındaki el-Karyatayn kasabasında doğduğu söylenmekte.

Ahmed El Şara'nın eşi ilk kez görüntülendi
Kaynak: Haberler.com / Gündem
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Yorumlar (9)

Haber YorumlarıMüdessir Östüzün:

Bize ne faydası var bu insanlar

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Haber Yorumlarıhaksız mıyım:

Allah, ümmeti muhammede ve bu kardeşlerimize dirlik düzen versin. bu insanlara terörist diyenler, 600 bin suriyelinin katili, insanları pres makinelerinde ezen esada ses etmiyorlar. iktidara geldikten sonra hiç kimseyi öldürmediler, işkence etmediler. Ahmet Şara kendi ülkesinde dinini, kültürünü özgürce yaşamak istediği için mi terörist oluyor? milyonlarca müslümanı esaddan kurtardığı için mi terörist oluyor? teörirst görmek isteyen kent uzlaşısındaki ortaklarına baksın

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Haber YorumlarıTuran Şahin:

çokda önemlimi,biz kendi düzenimize bakalım,ekonomi batmış,yok şara yok nara,yok suriye banane,

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Haber YorumlarıAhmet Turan Kocur:

Dünya Bankasının kredileriyle bir sürü Türk mütahhitlere ve insanlarımıza inşaat işleri çıkar

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Haber Yorumlarıİbrahim Demirel:

Bizde sol Türk diye mal bir kesim var, bunlara kalsa hala heykel yapmaya devam edecekler. Bugün Almanya’nın komşu ülkeleri olan Hollanda, Avusturya, Polonya gibi ülkeler sorun yaşasa otomatikman bu Almanya’yı da etkiler. Yani Türkiye’nin çevre ülkeleri ne kadar refah olursa bizim için de o kadar iyidir. Bize derken biraz o gram kalmış beyninizi çalıştırmanızı tavsiye ediyorum.

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Haber YorumlarıVeysel N:

Türkiye için olumlu olabilecek en önemli şey buradaki suriyelilerin geri dönmesi diğer türlüülkeye faydası yok. Nasıl olsa amerika yönetecek.

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Haber YorumlarıTuran Şahin:

orta doğunun fatihi yapdık

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