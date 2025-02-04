Ahmed El Şara'nın eşi ilk kez görüntülendi

Suriye Arap Cumhuriyeti Geçiş Dönemi Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, pazar günü Suudi Arabistan'ın başkent Riyad'a geldi. Riyad'daki temaslarının ardından başkentten ayrılan Ahmed Şara, Mekke'de umre ziyaretinde bulundu.

EŞİ DE YANINDAYDI

Şara'ya umre ziyaretinde eşi Latifa El Şara ve Suriye Dışişleri Bakanı Esad Şeybani de eşlik etti. Ahmed El Şara ve eşi Latifa El Şara, Humus'tan Alaa al-Din Paşa bin Abdülhamid Paşa el-Droubi torunu...

EDEBİYAT ALANINDA EĞİTİM ALDI

Latifa ed-Daroubi, özellikle Arapça (edebiyat) alanında üniversite eğitimi aldı. Humus yakınlarındaki el-Karyatayn kasabasında doğduğu söylenmekte.