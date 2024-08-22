AHLAT NEREDE, HANGİ İLE BAĞLI? Kabine Toplantısı'nın yapılacağı Ahlat nerenin ilçesi?

Ahlat nerede, hangi ile bağlı ve nerenin ilçesi soruları merak ediliyor. Kabine Toplantısı'nın gündem konuları nedir ve Kabine Toplantısı bu hafta mı sorularına yanıt aranıyor. Bu ay Kabine Toplantısı Ahlat'ta yapılacağına karar verildi. Ahlat nerede, hangi ile bağlı? Ahlat nerenin ilçesi? Detaylar haberimizdedir…

KABİNE TOPLANTISI NEDEN AHLAT'TA YAPILACAK?

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi 25 Ağustos'ta toplanıyor. Toplantının Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Bitlis'in Ahlat ilçesinde yapılması planlanıyor. Bu da Türkiye tarihine bir ilk olarak geçecek.

AHLAT NEREDE?

Ahlat, Türkiye'nin Doğu Anadolu Bölgesi'nde, Bitlis iline bağlı bir ilçedir. Van Gölü'nün kuzeybatı kıyısında yer alır ve tarihi, kültürel zenginlikleriyle tanınır. Özellikle Selçuklu döneminden kalma mezar taşları ve kümbetlerle ünlüdür. Ahlat, "Türklerin Anadolu'ya giriş kapısı" olarak da bilinir ve her yıl çeşitli etkinliklere ev sahipliği yapar. Van'a yaklaşık 60 km uzaklıkta bulunan bu ilçe, doğal güzellikleri ve tarihi yapılarıyla ziyaretçilerin ilgisini çeker.

AHLAT HANGİ İLE BAĞLI?

Ahlat, Bitlis iline bağlı bir ilçedir.