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Tendürek Dağı'nda İlk Zirve Tırmanışı

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Tendürek Dağı'nda İlk Zirve Tırmanışı
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Ağrı ve Van arasındaki 3.533 rakımlı Büyük Tendürek Dağı'na 14 dağcı ilk kez zirve tırmanışı gerçekleştirdi. Terörden temizlenen bölge, doğal güzellikleri ve krater gölüyle dağcıların hizmetine sunuldu.

Ağrı ve  Van illeri arsında bulunan 3.533 rakımlı Büyük Tendürek dağı zirvesinde 14 dağcı  Türk bayrağı açtılar. Eskiden Terör Olaylarıyla anılan Ağrı’nın Diyadin ilçesi sınırlarında bulunan 3.533 rakımlı Tendürek dağına 14 dağcı zirve tırmanışı yaptılar.

Türkiyenin çatısı olan Ağrı dağının batı istikametinde volkanik bir dağ olan Büyük Tendürek dağı, yıllarca terör örgütünün barınma alanları içersin de bulunuyordu. Bu bölge güvenlik güçlerinin yıllarca mücadeleleri sonunda temizlenerek doğal güzellikleri halkın hizmetine sunularak, Dağcıların zirve yapmasını beraberinde getirdi.

Gectigimiz ay düzenlelen Ağrı Valiliği ve Türkiye Motosiklet Federasyonu iş birliği ile 3-4-5 Temmuz 2026 tarihlerinde “Spor, Turizmin Geleceğidir”, sloganıyla AĞRI MOTOTUR etkinliği düzenlendi.Motosiklet tutkunları, düzenlenen gezi programı kapsamında Ağrı Merkez, Diyadin Kanyonu, Tendürek Dağı, Doğubayazıt ve İshak Paşa Sarayı rotasını takip edip, ülkemizin zirvesi Ağrı Dağı’nın eteklerinde unutulmaz bir sürüş deneyimi yaşattılar. Katılımcılar, tarihi mekanları gezerek bölgenin kültürel yapısını inceleyip, doğal güzellikleri arasında oluşturulan rotayı keşfettiler.

Bunun Akabinde Ağrı’da Dağcılık faaliyetleri yapan 14 kişilik çeşitli meslek guruplarına mensup bir ekiple ilk defa Dağcılık yürüyüş lideri Sever Arslan ve Umut Erol Rehberliğinde Ağrı’nın Diyadin ilçesine sınırlarında bulunan büyük Tendürek zirve tırmanışı gerçekleştirildi. ilçeden 33 km uzak da bulunan 

Doğanın tamamen zirvede volkanik lavlardan oluşan Krater gölünün bulunduğu zirvenin ulaşımı oldukça kolay olduğu, güvenlik yolu kapsamında yolların asfalt yoldan farksız bir şekilde yapıldığı buda Tendürek dağına günübirlik zirve yapma imkanı sağladığı, yapılacak tırmanışlarda Dağcılık sporcuların yeterli kolaylıklar sağlandığı görüldü.

Haber: Servet Arslan

Kaynak: Haber Platformu
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